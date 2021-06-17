Üye Girişi
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "ABD, Suriye'nin kuzeyini yeni Afganistan olarak görmektedir" - Son Dakika

Doç. Dr. Adem Palabıyık: "ABD, Suriye'nin kuzeyini yeni Afganistan olarak görmektedir"

17.06.2021 09:07
Doç. Dr. Adem Palabıyık:

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, "NATO görüşmeleri sonrası anlaşıldığı kadarıyla ABD, Suriye'nin kuzeyini yeni Afganistan'a dönüştürme işini üstlendi, yani ABD için yeni Afganistan kuzey Suriye'dir" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, "NATO görüşmeleri sonrası anlaşıldığı kadarıyla ABD, Suriye'nin kuzeyini yeni Afganistan'a dönüştürme işini üstlendi, yani ABD için yeni Afganistan kuzey Suriye'dir" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için Afganistan topraklarının terör üretim merkezi haline getirildiğini ifade eden Doç, Dr. Adem Palabıyık, Rambo filmlerinde dahi bu temaların işlediğini söyledi. Palabıyık, ABD'nin 11 Eylül sonrası dünya jandarmalığını üstlendiğini ifade ederek, "Temel sebep şu; ABD, terör üretmek için çeşitli mekanlar tercih etti, bunları Vietnam, Kamboçya ve bazı Latin ülkeleri ile birlikte dönemin devleti olan SSCB'ye karşı Afganistan, ABD için Afganistan toprakları terör üretim merkezi haline getirildi ve aynı zamanda bölgedeki istikrarsızlığı sağlamanın bir aracı yapısı ya da tampon bölgesi olarak görev yaptı. Hatta Rambo filmlerinde dahi bu temaları işledi. Böylece ABD, yıllar boyunca hem bölge istikrarsızlığına hizmet etmesi hem de kendi hegemonyasını korumak açısından Afganistan'ı hiç boş bırakmadı ve terörü buradan önce bölgeye sonra dünyaya yaydı. 11 Eylül'de bu yayılımın sonucudur. Özellikle 11 Eylül sonrası dünya jandarmalığını üstlendi. O bölgedeki dizayn süreci tamamlandı ve ABD istediğini aldı. Son olarak da Ukrayna'nın NATO'ya kabulü Rusya'yı iyice köşeye sıkıştırdı. Şimdi ise kendisine yeni bir alan arama çabası sonucu Suriye'nin kuzeyini seçti ve o bölgeyi bence yeni Afganistan olarak tercih etti. Çünkü bölgede hem Rusya hem de Türkiye ciddi anlamda etkili görünüyor ve ABD, burayı hem bölgeyi istikrarsızlaştırmak hem Türkiye'nin kontrolünü sağlama çabasına girişmek hem de bölge için üretilecek bir terör yuvası olarak kullanmayı tercih etti. Bu bölge ve başka bir örgüt olan DEAŞ sayesinde ABD, bölgeyi dizayn çabasına girişti. Çünkü ABD'nin kontrol edemediği alanlardan birisi de burasıydı. Bu sebepten kendisine cihatçı diyen birçok örgütü buraya çekti ve PYD'yi minimal bir aktör olarak Taliban gibi yapılanmaların yerine kullanacak. Örgütler arasında hiçbir fark yok, birine cihatçı demişti buna da özgürlük savaşçıları demesi anormal bir durum değildir. Zaten esas mesele ABD'nin demokrasi anlayışı ile alakalıdır. Çünkü klasik sosyolojide sık sık bahsettiğimiz Alexis de Tocqueville isimli tarihçi düşünür, ABD demokrasisi için çoğunluğun tiranlığı kavramını kullanır, yani ABD tam uygulama anlamında azınlığın söylediğine değil çoğunluğa göre hareket eden ve kendi çıkarını gözeten bir anlayışa sahip bir tirandır. Tam bu sebepten dolayı ABD'deki yeni muhafazakarlık, ABD'nin çıkarları neyi gerektirirse ona uygun siyasal karar almayı önerir ve PYD'yi desteklemek şu an ABD'nin çıkarınadır ve belli ki ABD, Suriye'nin kuzeyini terör üretebileceği yeni Afganistan'ı olarak görmektedir" dedi.

ABD'nin PYD'yi destekleyerek bölgeye başka güçlerin girmesine de izin vermemeye çalıştığını belirten Palabıyık, "Özellikle Rusya ve Çin'i de saf dışı bırakmak istiyor. Dünya siyasetinde gerekli zamanlarda siyasi zemini değiştirebilen Türkiye'yi de aynı muameleye tabi tutuyor, çünkü Türkiye zaman zaman Çin ve Rusya ile birlikte iyi bir partner oluyor. Bunu gören ABD, kendisi dışındaki tüm olguları pasifize etmek için PYD'yi güçlendiriyor. Yani ABD, ülke dışında PYD/PKK/ YPG ile yapmaya çalıştığını ülke içinde de muhalefeti (CHP-HDP ve İYİ Parti) destekleyerek yapacağını açıkça ilan etmiş oluyor" diye konuştu.

"FETÖ ve PYD sorunları en önemli kozlar olarak karşımızda durmaktadır" diyen Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, "Her iki sorunda ABD'nin başka alanlara ama özellikle Türkiye'ye yönelik dış siyaseti için gayet kullanışlı iki araçsal aygıttır. ABD, bu araçsal aygıtları amacına ulaşmak için işlevselleştirmekte ve tabir yerindeyse kukla gibi kullanmaktadır. Bunlardan vazgeçeceği zaman ise araçsallıklarının bitiş sürecidir, bu da ancak Türkiye'nin özellikle PYD karşısında elde edeceği önemli bir başarıya dayanmaktadır. Yoksa ABD, elindeki oyuncakları kolay kolay kaptırmaz, çünkü birini verirse diğeri de gözden çıkarılma endişesine düşebilir. ABD, hem PYD hem de FETÖ için şimdilik bu endişeyi oluşturmak istemiyor. ABD'nin vermesini beklemeden Türkiye'nin sınır ötesindeki önemli başarıları ile bunları alması gerekir. Mahmur sorumlusunun yakalanması ve DEAŞ'ın Türkiye sorumlusunun ele geçirilmesi Türkiye'nin istediklerini almakta ne kadar kararlı olduğunu da ortaya koymaktadır. Olası bir Mahmur harekatı da gidişatı değiştirebilir" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Doç. Dr. Adem Palabıyık: ABD, Suriye'nin kuzeyini yeni Afganistan olarak görmektedir
Doç. Dr. Adem Palabıyık: ABD, Suriye'nin kuzeyini yeni Afganistan olarak görmektedir
Doç. Dr. Adem Palabıyık: ABD, Suriye'nin kuzeyini yeni Afganistan olarak görmektedir
Doç. Dr. Adem Palabıyık: ABD, Suriye'nin kuzeyini yeni Afganistan olarak görmektedir

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'ABD, Suriye'nin kuzeyini yeni Afganistan olarak görmektedir' - Son Dakika


Son Dakika

Bakıcı aylığı tartışması nedeniyle çıkan kavgada babasını tuğlayla öldürdü 08:58 Bakıcı aylığı tartışması nedeniyle çıkan kavgada babasını tuğlayla öldürdü Türkbükü'nde olaylı gece! Oyuncu Gökhan Mete, önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı 08:02 Türkbükü'nde olaylı gece! Oyuncu Gökhan Mete, önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı 07:31 Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı
Hareket eden traktörü durdurmak isteyen yaşlı adam, canından oldu 00:49 Hareket eden traktörü durdurmak isteyen yaşlı adam, canından oldu Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü 00:12 Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu 22:23 İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti 21:59 Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu 21:34 Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:52 İstanbullulara yeni müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor
18:43 Aleksey Miranchuk'un attığı şık gol, Rusya'ya 3 puan kazandırdı
18:39 Duygu Delen davasının dördüncü duruşmasında, sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi
18:24 Rusya hocasının göndermesi olay oldu! Ronaldo'nun masadan kaldırdığı kolayı içti
18:05 "Geçmişi kirli" tartışmasında geri adım attı! Mehmet Ali Erbil: Seda'dan özür diliyorum
18:01 Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! TRT'nin reyting rekortmeni dizisi İsrail'de yayınlanacak
17:58 Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonundaki harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım Galatasaray
17:43 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu
17:38 İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu
17:19 Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak
Ceza infaz kanununda değişiklik yapan teklif TBMM'de kabul edildi! Ziyaret süresi 1,5 saate çıkarılıyor Ceza infaz kanununda değişiklik yapan teklif TBMM'de kabul edildi! Ziyaret süresi 1,5 saate çıkarılıyor         
09:03
Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yeni otelinin bulaşıklarını yıkadığı görüntüler gündem oldu Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yeni otelinin bulaşıklarını yıkadığı görüntüler gündem oldu         
08:38
Damar tıkanıklığı yaşayan İbrahim Tatlıses'in kalbine stent takıldı Damar tıkanıklığı yaşayan İbrahim Tatlıses'in kalbine stent takıldı         
07:47
Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı         
01:19
Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi         
00:22
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor         
22:19
Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik         
21:56
Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz         
21:12
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor         
20:09
Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti         
19:31
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak         
18:51
Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu         
18:32
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı         
16:53
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 09:21:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doç. Dr. Adem Palabıyık: "ABD, Suriye'nin kuzeyini yeni Afganistan olarak görmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement