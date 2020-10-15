Doğu Akdeniz: Fransa ve Almanya, Türkiye'ye tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi - Son Dakika
BBC

Doğu Akdeniz: Fransa ve Almanya, Türkiye'ye tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi

15.10.2020 16:02
Doğu Akdeniz: Fransa ve Almanya, Türkiye'ye tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi, System.String[]

Fransa ve Almanya, Türkiye'yi, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle "Avrupa Birliği'ni provoke etmeyi sürdürmekle" suçladı.

Fransa ve Almanya, Türkiye'yi, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle " Avrupa Birliği'ni provoke etmeyi sürdürmekle" suçladı. İki ülke Türkiye'ye, Doğu Akdeniz konusunda tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi.

Reuters ajansının haberine göre Paris'te Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, "Bize göre, Türkiye'nin sürekli provakatif faaliyetler içinde olduğu açık. Bu, kabul edilemez" dedi.

Jean Yves Le Drian, Doğu Akdeniz konusunda topun artık Ankara'da olduğunu ancak Türkiye'nin diyalog yolunu seçmemesi halinde AB'nin güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Fransız bakan ayrıca, Türkiye'yi Dağlık- Karabağ'deaki çatışmalarla ilgili tutumundan dolayı da eleştirdi ve "Bölgede askeri bir zafer olmayacak. Ateşkes uygulanmalı. Bugün ateşkese saygı duyulması çağrısı yapmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz, bu da süreç için zarar verici" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Haas: Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e gönderilmesi kabul edilemez

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ise Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Heiko Mass'a, bu durumda AB'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağı soruldu.

Mass, AB'nin Türkiye'ye karşı tutumuyla ilgili bir karar vermeden önce bir hafta bekleyeceğini söyledi.

Alman bakan, "İki kez, yaptırımlar konusunun ele alınması gündemdeydi ama bu gerçekleşmedi. Konunun ne zaman görülşüleceğini bilmiyoruz. Bir hafta içinde ilerleme olup olmayacağını görmemiz gerek. Daha sonra AB'nin nasıl bir tavır takınması gerekeceğini göreceğiz" dedi.

2 Ekim'deki AB Zirvesi'nde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile ihtilaflı sularda doğal gaz arama çalışmalarına son vermeye ikna edilmesi amacıyla anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Bununla birlikte zirvede, Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasının, Aralık ayındaki AB Zirvesi'nde yeniden gözden geçirileceğini açıklanmıştı.

Zirve öncesi Antalya Limanı'na çekilen Oruç Reis gemisi, Pazartesi günü Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına yeniden başlamıştı.

Doğu Akdeniz: Fransa ve Almanya, Türkiye'ye tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi

Doğu Akdeniz, Türkiye, Almanya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doğu Akdeniz: Fransa ve Almanya, Türkiye'ye tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Kocaeli'nde bakkal işleten bir şahıs, 3 kız çocuğuna tacizden tutuklandı Kocaeli'nde bakkal işleten bir şahıs, 3 kız çocuğuna tacizden tutuklandı         
14:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz         
14:47
Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı         
14:01
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı         
12:57
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 16:19:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Akdeniz: Fransa ve Almanya, Türkiye'ye tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei