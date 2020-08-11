Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Ağrı Valisi Osman Varol, Kovid-19 tedbirleri kapsamına toplu yaşam alanları ile iş yerlerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile Eski Van Caddesi'nde denetim yapan Vali Varol, vatandaşlara ve esnafla da bir süre sohbet ederek tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Vali Varol, denetimde gazetecilere yaptığı açıklamada, denetim ekiplerinin ilçelerde de çalışma yaptığını söyledi.

Denetlemelerle vatandaşlarda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Bu denetimlerin cezalandırma ya da vatandaşımıza sıkıntı çıkarma gibi bir amacı yoktur. Tamamen bu konudaki hassasiyetimizi hatırlatmak, pandemi ile ilgili tehlikenin hala geçmediğini belirtmek ve biraz daha tedbirli davranmaları gerektiği noktasında dikkatini çekmek amacıyla bu denetimleri yapıyoruz. Normalde de hemen hemen her gün belirli saatlerde vatandaşlarımızın toplu bulunduğu mekanlarda, lokanta, restoran ve düğün salonlarında bu denetimleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bunların tamamını vatandaşlarımızın sağlığı için yapıyoruz."

Eleşkirt ve Doğubayazıt ilçelerinde de fırınlar, marketler, toplu taşıma araçları, taksiler, lokanta ve kafeler denetlendi.