Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy: Doğu Anadolu fayı suskunluk döneminden aktif döneme geçti - Son Dakika

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy: Doğu Anadolu fayı suskunluk döneminden aktif döneme geçti

22.02.2021 09:21

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy, Doğu Anadolu fay hattının 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından suskunluk döneminden aktif döneme geçtiği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Aksoy, "Ne kadar aralıklarla yeni depremlerin meydana gelebileceğini bilemiyoruz" dedi.

Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Aksoy, fay hatlarının ne zaman deprem üreteceğinin bilinemediğini söyledi. Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki bölümünün ve Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin her iki tarafında kalan bölümlerin riskli hale geldiğini anlatan Aksoy, fayların yerinin ve deprem üretme potansiyellerinin olduğunu, bunlara göre yapılaşma ve yerleşme alanlarının yapılması gerektiğini aktardı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy: Doğu Anadolu fayı suskunluk döneminden aktif döneme geçti
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aksoy

"UZUN ZAMANDIR DEPREM MEYDANA GELMEDİ VE RİSK ARTTI"

Prof. Dr. Aksoy, Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde yer aldığı için belli aralıklarla deprem meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege'deki faylar var. Örneğin burada Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde birleşiyor. Peki bu faylar ne zaman deprem üretiyor? Yakın zamanda veya şu aralıkta deprem meydana gelebilecek, diyebilmemiz için örneğin Doğu Anadolu fay hattı zonu üzerinde konuşalım. Karlıova'dan başlıyor, Karataş'a kadar alırsak 700 kilometre. Dolayısıyla pek çok parçadan ibaret. Parçalardan oluştuğu için her bir parçanın deprem tekrarlanma aralığını bilmemiz lazım. Bu nedir? Ne kadar zamanda deprem meydana getirecek enerjinin birikeceği anlamına geliyor. Bildiğimiz bilgiler çok kaba bilgilere dayanıyor. Çünkü bu faylar üzerinde paleosismoloji dediğimiz eski depremlerin tekrarlanma aralıkları, büyüklükleri, nerede meydana geldiği gibi konuların ayrıntılı bilgisi yok. Ama tarihsel dönemlerde yazılı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Doğu Anadolu fay hattı üzerinde birkaç yüzyıl aralıklarla deprem meydana geldiğini biliyoruz.

"UZUN ZAMANDIR DEPREM MEYDANA GELMEDİ VE RİSK ARTTI"

Bu fay hattı üzerinde meydana gelen son büyük deprem 1905 Malatya depremi olarak geçiyor. Ondan sonra orta büyüklükteki depremler var. 2003 yılından itibaren Bingöl depremi, arkasından 2005 Doğanyol-Elazığ çevresinde meydana gelen depremler ve en son 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğünde bir deprem var ki bu da orta büyüklükteki depremlerin üst sınırında yakın bir deprem. Dolayısıyla Doğu Anadolu fay hattının deprem düzeninde bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Suskunluk döneminden aktif döneme geçtiği söylenebilir ama ne kadar aralıklarla yeni depremlerin meydana gelebileceğini bilemiyoruz. 2020'nin Haziran ayında Bingöl-Karlıova çevresinde yoğun bir deprem oldu. Çünkü fay hatları bu bölgede birleşiyor. Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu segmenti adı verilen bölümde uzun zamandır deprem meydana gelmemiş. Buradan elde edilen veriler bu fayın şu aralıkla deprem üretebildiğini söylediği için bu zaman aşıldığında sismik boşluk var deniyor. Yani uzun zamandır deprem meydana gelmedi ve risk arttı. Dolayısıyla Yedisu bölümünün ve Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin her iki tarafında kalan bölümlerin riskli hale geldiğini söyleyebiliriz."

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy: Doğu Anadolu fayı suskunluk döneminden aktif döneme geçti

"YAPILAŞMA FAYLARA GÖRE YAPILMALI"

Prof. Dr. Aksoy, fayların yerine deprem üretme potansiyellerine göre yapılaşma ve yerleşme alanları yapılması gerektiğini dile getirerek, "Eğer öyle yaparsak rahat edeceğiz. Aksi takdirde cevabı net olmayan, ne zaman depremler meydana gelecek, diye bu sorunun cevabını aramakla boşuna zaman harcamış olacağız. Deprem gerçeği belli, faylarımızın yeri belli. Yer seçimlerini ve yapılaşmalarımızı bunlara uygun olarak yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy: Doğu Anadolu fayı suskunluk döneminden aktif döneme geçti

Doğu Anadolu, Elazığ, Deprem, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy: Doğu Anadolu fayı suskunluk döneminden aktif döneme geçti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • korkusuz: yapmayın ALLAH aşkına bırakın kainatın sahibinin işine karışmayın o her şeyin en iyisini bilir gündemde kalmak için boş işlerle uğraşıyorsunuz neylerse rabbim güzel eyler tabiki tebdirleri alacağız ama takdiri de kainatın sahibine bırakacağız yani ALLAH cc Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

İYİ Parti, erken seçim için tarihi verdi ABD'den Türkiye'ye skandal S-400 tehdidi! Bir de Ankara'yı suçladılar Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu'da yeni kısıtlamalar getirildi Cinnet getiren baba; kendini, eşini ve 3 çocuğunu bıçakladı Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı Kıskanç kadın, silahla bastığı mekanda kocasıyla içki içen kadını öldürdü! O anlar kamerada Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı
Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
00:58
Survivor 2021'de adaya veda eden isim Yiğit oldu Survivor 2021'de adaya veda eden isim Yiğit oldu         
00:43
Devlet hastanesinde mide bulandıran olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde mide bulandıran olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Gara'da yakalanan iki teröristin itirafları ortaya çıktı: Operasyon başlarsa 'öldürün' talimatı aldık Gara'da yakalanan iki teröristin itirafları ortaya çıktı: Operasyon başlarsa 'öldürün' talimatı aldık         
20:18
Yeni dönem Mart'ta başlıyor! Normalleşme kriterlerine göre sadece 4 il sınıfı geçti, 12 ilde durum vahim Yeni dönem Mart'ta başlıyor! Normalleşme kriterlerine göre sadece 4 il sınıfı geçti, 12 ilde durum vahim         
19:14
Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar         
18:44
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak         
17:22
"Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?         
15:05
Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi         
13:51
Uygunsuz halde yakaladığı eski eşini öldüren çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet istemi Uygunsuz halde yakaladığı eski eşini öldüren çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet istemi         
13:40
Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken "İp bina"nın boş daireleri için talep patlaması yaşanıyor         
11:52
Her ürün tanıtımı alay konusu olan fenomen Duygu Özaslan, bu sefer de tanga detaylı eşofmanı tanıttı Her ürün tanıtımı alay konusu olan fenomen Duygu Özaslan, bu sefer de tanga detaylı eşofmanı tanıttı         
10:57
Nihal Candan'ın Nihal Candan'ın "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi         
09:45
Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı         
09:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalamadı         
09:22
Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı         
09:02
Mecbur kalmadıkça örtüsünü dahi açmadığı klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor Mecbur kalmadıkça örtüsünü dahi açmadığı klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 07:59:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy: Doğu Anadolu fayı suskunluk döneminden aktif döneme geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei