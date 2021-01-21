Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

21.01.2021 11:27

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 785 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 785 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Dünden bu yana 234 yerleşim yolunun ulaşıma açıldığı kentte, karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Van- Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesine karşı ulaşıma kapatıldı, Karayolları ekipleri Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere mevkilerinde yol genişletme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 97 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yentür, karla mücadele ekiplerinin kapalı yolların açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşlar karla kaplanan araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Kent sakinlerinden Nurseli Ayçiçek, "Muş'ta yaklaşık bir metre kar yağdı. Aracım karla kaplandı. 2 saattir çıkarmaya çalışıyorum. Çok zorlandım." dedi.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki karları temizleyerek kamyonlarla kent dışına taşıdı.

Hakkari

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 56 köy ve 157 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması için çaba sarf eden İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizleyerek kamyonlarla yerleşim yerlerinin dışına taşıdı.

Hakkari- Şırnak kara yolu, Çığlı köyü yakınında düşen çığ nedeniyle kapandı. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yolun ulaşıma açılması için bölgede çalışma başlattı.

Esnaf kardan araba yaptı

Şemdinli ilçesinde bir grup esnaf, yol kenarında biriken kardan araba yaptı.

İş yeri sahiplerinin sprey boya ve çeşitli malzemelerle süsledikleri araba, ilçe sakinlerinin ilgisini çekti.

Kardan arabanın yanına gelerek ehliyet ve ruhsat isteyen polis ekipleri ile esnaf arasında gülümseten diyaloglar yaşandı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı da arabanın bulunduğu yere gelerek esnafla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

İş yeri sahiplerinin güzel bir araba yaptığını belirten Saklı, "Araba bizim de ilgimizi çekti. Emeklerine sağlık. Belediye olarak kar temizleme çalışması yapacağız ancak bu maketi bir kaç gün burada bırakacağız." dedi.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 214 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Yoğun karın etkili olduğu kent merkezinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki karları temizledi.

Beyaza bürünen kentte, güzel görüntüler oluştu.

Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi
Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi
Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi
Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Derecik, kar, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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