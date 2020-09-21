Doğu'daki okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Doğu'daki okullarda yüz yüze eğitim başladı

Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Erzurum'da okullarda anasınıfı ve 1. sınıflarda seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitim başladı.

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Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Erzurum'da okullarda anasınıfı ve 1. sınıflarda seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitim başladı.

Ardahan'daki okullarda anasınıfı ve 1. sınıflarda seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitim başlaması dolayısıyla kent genelindeki okullarda olduğu gibi il merkezindeki 23 Şubat İlk Okulu'na gelen öğrenciler öğretmenlerince kapıda karşılandı.

Burada ateş ölçümünün ardından sınıfa alınan öğrenciler, kendileri için belirlenen sıralarda oturdu.

Bazı öğrenciler okuluna kavuşmanın sevincini yaşarken, bazıları ise ilk kez okula gelmenin şaşkınlığını gizleyemedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, 23 Şubat İlk Okulu'na gelerek buradaki veli ve öğrencilere başarılar diledi.

Bulut, yeni dönemde başarılı bir sürecin işlenmesi için eğitim camiası olarak çalışacaklarını ifade etti.

Tunceli

Tunceli'de okullara aileleriyle gelen öğrencileri, öğretmenler bahçe kapısında karşılayarak maske kontrolü ve ateş ölçümü yaptı.

Sosyal mesafe kurallarına göre sınıflarına alınan öğrencilerin, heyecanlı olduğu gözlendi.

Kent genelinde 705 anasınıfı, 778 ilkokul birinci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 1483 öğrencinin uyum eğitimine başladığı öğrenildi.

Vali Mehmet Ali Özkan da valilik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılının ülkemize, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize sağlıklı, başarılı, huzurlu bir ders yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kars

Kars'ta da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başlaması sebebiyle kentteki aileler Kovid-19 tedbirlerine uyarak çocuklarını mahallelerindeki okullara getirdi.

Öğrencilerin ateşleri ölçülerek okul binasına alınırken velilerin ise okula girişlerine izin verilmedi.

Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara yerleştirildi.

Kars Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, gazetecilerin soruları üzerine, öğrencilerin alınan tedbirler doğrultusunda sınıflara alındığını ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu kararları uygulayarak öğrencileri sınıflara aldık, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Sarıkamış ilçesinde ise 29 Eylül İlkokulunda öğrenciler düzenlenen törenle eğitime başladı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koçal ile İlçe Milli Eğitim Osman Kızılok okula gelerek öğrencilere başarı diledi.

Ağrı

Ağrı'da da il genelinde anasınıfı ve 1. sınıflarda seyreltilmiş uygulamalarla okullarda yüz yüze eğitim başladı.

Kentteki okullara velileriyle gelen minik öğrenciler, öğretmenlerce karşılandı.

Sosyal mesafe kuralına uyum gösterilen okullarda maske dağıtılan öğrenciler ateşleri ölçüldükten sonra sınıflara alındı.

Velilerden Necla Çelebi, okulların çok temiz olduğunu, öğretmenlere güvendiklerini ve ilk defa okula gelen çocuklarının çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Kentteki bir okulda da öğretmenler, sınıfa gelen öğrencileri saz çalarak karşıladı.

Erzincan

Erzincan'da da anasınıfı ve 1. sınıflarda seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitim başladı.

Okullara aileleriyle gelen öğrencilere okul girişlerinde maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı.

Okunan İstiklal Marşı'nın ardından, sosyal mesafe kurallarına göre sınıflarına alınan öğrencilerin, heyecanlı oldukları gözlendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ise Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu'na giderek burada bulunan öğretmen ve öğrencilere 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Vali Makas çalan ilk ders zilinin ardından öğrencilerle sınıfla geçti. Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden Makas, öğrencilere hediyeler verdi.

Kent genelinde 262 okulda 39 bin 215 öğrenci ve 3 bin 572 öğretmenle öğrencilerin uyum eğitimine başladığı öğrenildi.

Iğdır

Iğdır'da okul girişlerinde öğrencilerin maske kontrolü ve ateş ölçümünün yapılmasının ardından sınıflara geçildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen de eğitimin başlaması nedeniyle kente bağlı Küllük köyü İlkokulu'na geldi.

Bir süre okula gelen velilerle görüşen Gönen, ilk dersi dinleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Erzurum

Erzurum'da okullarına kavuşan öğrenciler, öğretmenlerince karşılanıp ateş ölçümü yapılarak okullara alındı.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek öğretmenlerince sınıflarına alınan ve sınıflarında da sosyal mesafeye göre oturtulan öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla uyum eğitimine başladı.

Tunceli, Ardahan, Atama, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'daki okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

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