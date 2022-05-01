Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu

01.05.2022 09:05

Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu Doğu Ekspresi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu

KARS - Doğu Ekspresi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatili geçirmek üzere günler öncesinden biletlerini alan vatandaşlar Gar Binası'nın yolunu tuttu.

Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak üzere sabahın erken saatlerinde bavulunu kaparak tren garına gelen vatandaşlar, bayram öncesi hem ucuz, hem de masalsı yolculuğun tadını çıkaracak.

Kars'tan başlayan ve Ankara'da biten Doğu Ekspresi, Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından birisi oluyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculuk boyunca vatandaşlar bir birinden güzel manzaralar eşliğinde Ankara'ya varıyor.

Doğu Ekspresi sevdiklerine yolculuk yaptıran vatandaşlar, Yolcularımı bindirdim Kayseri'ye gönderiyorum. Bayram dolayısıyla çocuklarımı gezmeye gönderiyorum. Tren yolculuğu çok güzel, çok yoğunluk var. Bilet bulamıyorduk. Son anda aldık" dedi.

Öte yandan Ramazan Bayramı sevdikleriyle birlikte geçirmek üzere Doğu Ekspresi için günler öncesinden biletlerini alan vatandaşların masalsı yolculuğu Kars'tan başladı. Saat 08.00'de hareket eden Doğu Ekspresi, sırasıyla Kars-Erzurum-Erzincan- Sivas-Kayseri- Kırıkkale'den geçerek Ankara'da son bulacak.

Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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