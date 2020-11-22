Doğu Karadeniz'de sağanak heyelanlara neden oldu - Son Dakika

DOĞU Karadeniz'de şiddetli sağanağın neden olduğu heyelanlarda, Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçeleri ile Giresun'un Tirebolu ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçe karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolların açılması için çalışma başattı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli sağanak etkili oluyor. Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış sırasında meydana gelen heyelanda, Vakfıkebir-Tonya ilçeleri arasındaki karayolunun 4'üncü kilometresi ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri yolun her iki yönünde güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri de yol açma çalışması başlattı.

Şalpazarı ilçesinde ise heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler karayolunu ulaşıma açmak için çalışma sürdürüyor.Öte yandan Giresun'un Tirebolu ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçe karayolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede yol açma çalışması başlattı. SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunarak, bölgede yaşayanların, sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.