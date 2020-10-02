Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-eylül döneminde yüzde 3 arttı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-eylül döneminde yüzde 3 arttı

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-eylül döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 975 milyon 96 bin 943 dolar oldu.

Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-eylül döneminde yüzde 3 arttı, System.String[]

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-eylül döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 975 milyon 96 bin 943 dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 9 aylık döneminde 975 milyon 96 bin 943 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu dönemde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığını ifade eden Kalyoncu, bölge ihracatında Trabzon'un ilk sırada yer aldığını, bu kenti Rize, Artvin ve Gümüşhane'nin izlediğini bildirdi.

Trabzon'un ihracatında yüzde 5 artış yakalandığına dikkati çeken Kalyoncu, şu bilgileri verdi:

"Yüzde 29 oranındaki en yüksek ihracat artışı ise Artvin'den yapılan ihracatta yaşanmıştır. Artvin ihracatında yaşanan yüksek oranlı artıştaki en önemli etken, Gürcistan'ın önceki yıllarda başka ülkelerden tedarik ettiği ürünleri pandemi nedeniyle lojistik avantajlarından dolayı bölgemizden tedarik etmeye yönelmesidir. Rize ve Gümüşhane ihracatında görülen düşüş ise bu illerin ihracatında en büyük paya sahip olan madencilik ürünlerinin ihracatının pandemi etkisinden dolayı sekteye uğraması, siparişlerin önceki yıllara göre önemli oranda düşmesidir."

Kalyoncu, bölge ihracatında 552 milyon 753 bin 348 dolarla fındık ve mamullerinin ilk sırada yer aldığını, bunu 115 milyon 546 bin 857 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin ve 89 milyon 237 bin 844 dolarla madencilik ürünlerinin takip ettiğini belirtti.

Tarım ürünleri başlığı altında yer alan su ürünlerinin dış satımında yüksek artış görüldüğünü bildiren Kalyoncu, "Bölgemizden yapılan su ürünleri ihracatı 9 ayda yüzde 47 artışla 84 milyon 800 bin 77 dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Bölgeden 125 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den bu dönemde 125 ülkeye ihracat yapıldığını, en fazla ürün gönderilen ilk 5 ülkenin İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu bildirdi.

Pandemi nedeniyle talebin daralmasına rağmen bölge ihracatının artış trendini sürdürmesinin ihracatçıların takdire şayan çalışmalarının sonucu olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Uluslararası piyasalarda yaşanan talep daralması nedeniyle rakip ülkelerin fiyat düşürerek kıyasıya rekabetle karşımıza çıkması ihracatçımızı zorlamaktadır. Lojistik maliyetlerinde ihracatçımızın desteklenmesi halinde ihracatımızın hızlı bir şekilde hedeflenen rakamlara ulaşması sağlanmış olacaktır.

Ayrıca, tüm rakip ülkelerin üretim kesimine ve ihracatçısına parasal teşvikler uyguladığı bir dönemde firmalarımızın finansman imkanlarına erişimi konusunda teminat temininde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması, Hazine Kefaleti sistemiyle Kredi Garanti Fonu imkanlarının ihracatçı lehine daha da geliştirilmesi ve kredi imkanlarının artırılması ihracatımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır."

Kalyoncu, seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelerle temasa geçilerek, belli şartları taşıyan, son 72 saatte yaptırdığı testin sonucunu ibraz edecek iş insanlarına kolaylık sağlanması için de ihracatçılara yardımcı olunmasını istediklerini bildirdi.

Doğu Karadeniz, İhracat, Rize, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-eylül döneminde yüzde 3 arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi Galatasaray'ın gündemindeki Ivanov, sarı kırmızılıları takip etmeye başladı Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı
Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş         
17:38
Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor         
17:17
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 18:27:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-eylül döneminde yüzde 3 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei