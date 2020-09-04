Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

SAKARYA Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Elyıldırım'ın ekipler eşliğinde Uzun Çarşı'daki denetimlerde bulunması Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu'nun konuşmasıZONGULDAK Zonguldak Valisi Mustafa...

SAKARYA

Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Elyıldırım'ın ekipler eşliğinde Uzun Çarşı'daki denetimlerde bulunması

Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu'nun konuşması

ZONGULDAK

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın beraberindekiler ile denetimlerde bulunması

Vali Mustafa Tutulmaz'ın açıklaması

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan eş zamanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta da yapıldı.

Sakarya'da denetimlere katılan Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Elyıldırım, ekipler eşliğinde kent merkezindeki Uzun Çarşı'da iş yerlerini kontrol ederek, vatandaşları ve esnaflı maskeleri kurallara uygun takmaları konusunda uyardı.

Denetim sonrasında Vali Yardımcısı Emiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sakarya'da duyarlılığı artırmak için sürekli denetim yapıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşlar bu konuda duyarlı. Her an bu duyarlılığın devam etmesini vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Bunun bir kul hakkı olduğunu, başkasının hakkını gasbetmemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." diye konuştu.

Zonguldak

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü ve İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Vali Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimleri artırdıklarını belirterek, "Halkımızın duyarlı olması lazım. Halk ne kadar duyarlı olursa başarıyı ancak böyle elde ederiz. Şu anda şükür ilimiz adına önemli bir problem gözükmüyor ama tedbirlerimizi artırmamız gerekiyor." dedi.

Daha sonra Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, bir kıraathanede oturarak vatandaşlarla sohbet edip, çay içti.

Kent genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasında kontroller yapıyor.

Düzce

Düzce'de denetime katılan Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, ekipler eşliğinde kent merkezindeki iş yerlerinde vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Şehrin en işlek noktaları İstanbul ve Gaziantep caddeleriyle Spor Sokak'ta maske, mesafe ve hijyen denetimi yapan Aksoy, tedbirlere uyulmasının önemine işaret ederek, vatandaşlara maske dağıttı.

Denetimde iş yerlerinde, çalışanlar ve müşterilerin koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi.

Vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edip etmediği de denetlendi.

Karabük

Karabük'te Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, ekipler eşliğinde pazarları ve iş yerlerini denetleyerek, vatandaşlardan maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetim ekiplerinin sürekli sahada olduğunu söyledi.

Vatandaşların ve esnafın duyarlılığının artırılması için 81 ilde denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Gürel, "Arkadaşlarımızla sahadayız. Pazar yerini, marketleri, berberleri ve yeme içme yerlerini hem ziyaret ettik hem denetledik hem de vatandaşlara kurallara uymalarıyla alakalı uyarılarda bulunduk." dedi.

Gürel, Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarında artışların yaşandığını, bunun azaltılması için yeni tedbirlerin planlandığını kaydetti.

Şu ana kadar il genelinde 33 bin denetim yapıldığına işaret eden Gürel, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayısında artış devam ederse mecbur kalıp birtakım yasaklamalar gelebilir. Arzumuz bunların olmaması. Karabük'te rakamların özellikle son haftalarda arttığını söyleyebilirim. Bunlar üstesinden gelebileceğimiz noktada. Özellikle semptomu olmayan vakalar evlerinde takip edilmekte. Hiç kimsenin bu virüse maruz kalmasını arzu etmiyoruz."

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında, Vali yardımcıları Dursun Balaban, Osman Ekşi, Ali Ada ve Ekrem Çalık tarafından kentin bazı bölgelerinde iş yerleri ziyaret edilerek, incelemeler yapıldı.

Vali yardımcıları, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Denetimlerde vatandaşlara ve esnafa maske de dağıtıldı.

Öte yandan, kaymakamlar görev yaptıkları ilçelerde belirledikleri bölgelerde, il müdürleri de sorumluluk alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Ziya Çelikkaya, Zonguldak, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

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