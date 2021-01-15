Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde kentte denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğun kullanılan alanlarda maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Trafik ekipleri, yol kontrol noktalarında şoför ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde dezenfeksiyon işlemleri ve maske dağıtımı sürüyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

İş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret eden polis, jandarma ve zabıta ekipleri, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerle vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandığını belirtti.

Aşılama çalışmasının dün sağlık çalışanlarından başladığını hatırlatan Vali Yavuz, "Dün 4 bin 500'e yakın sağlık çalışanı aşılanmış oldu. Bu aşılamayı bir an önce tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra da Bilim Kurulunun belirlemiş olduğu kriterlere göre aşılama çalışması aynı hızla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yavuz, kent genelinde salgınla mücadele çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bolu

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde polis ve bekçiler, maske, mesafe ve hijyen denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguluyor.

Öte yandan kent merkezine giriş ve çıkışlarda polis ekipleri tarafından kontroller yapılıyor.

Ayrıca, cuma günleri Sağlık, Karaçayır ve Bahçelievler mahallelerinde kurulan semt pazarlarında zabıta ve polisin denetimleri devam ediyor.

Bartın

Bartın'da kolluk kuvvetleri, özellikle yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Polis ve zabıta ekipleri de pazar yeri girişinde oluşturulan kontrol noktasında vatandaşların ateşini ölçerek Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yapıyor.

Karabük

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, dün başlayan CoronaVac aşısının sağlık çalışanlarına uygulanmasına devam edildiğini, öncelik sırasına göre aşılamanın süreceğini söyledi.

Aşı olmanın her şeyi bir anda sonlandırmayacağını, bunun bir süreç olduğunu belirten Sarı, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Öte yandan ekipler, pazar ve iş yerleri, otogarlar, toplu taşıma araçları ve yoğun caddelerde denetimlerine devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları düzenli dezenfekte ediliyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu banka önleri ve iş yerlerinde polis ve zabıta ekipleri, kurallara uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

İlçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü yapılıyor, vatandaşların ateşi ölçülüyor.