Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" illerde sessizlik hakim - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" iller arasında bulunan 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Aynalıkavak Çarşısı, Demokrasi ve Gar meydanları kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Millet Bahçesi ve Donatım Park'ta da kimsenin bulunmadığı gözlendi.

Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de de cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Şehirlerin en işlek yerleri boş kalırken kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam etti.

Belirli noktalarda denetim gerçekleştiren polis ve jandarma ekipleri, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol ediyor.