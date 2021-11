Doktorlar iklim krizi ve kuraklığa dikkat çekti - Son Dakika

Akciğer sağlığının her yönü ile ele alındığı Solunum2021 Dijital'de çevresel faktörlerin de üzerinde durulurken, iklim krizi ve kuraklık konusundaki tehlikeye dikkat çekildi. TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, "Sağlığımız ve geleceğimiz için doğal yaşamın devamlılığı konusunda farkındalık oluşturmalıyız" dedi.

Her yıl binlerce hekimi buluşturan Solunum Kongresi, pandemi nedeniyle bu yıl yine dijital olarak düzenlendi. Ülkemizin alanında en köklü derneği olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) tarafından düzenlenen Solunum2021 Dijital'in teması bu yıl "Su" olarak seçildi. Mavi Salon ve her birinin ayrı anlamları olan balık simgelerinin yer aldığı kongrede, akciğer sağlığı her yönü ile ele alınırken çevresel faktörlerin de önemi vurgulandı.

Göğüs hastalıkları alanında dünyadan ve Türkiye'den yüzlerce hekimi 29 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında dijital ortamda bir araya getiren Solunum2021, bilimsel programı kadar güncel konulara olan duyarlılığı ile de dikkat çekti. İklim krizi ve kuraklık konusunda özel oturumların ve bilgilendirmelerin yapıldığı kongre ile bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Bazı sorunlara bugünden çözüm aranmazsa sağlığımız ve hepsinden önemlisi çocuklarımızın geleceği tehlikede. Solunum2021 Dijital Kongre'de su teması çerçevesinde iklim krizinin yarattığı yıkıcı çevresel etkiler konusunda farkındalık yaratmaya ve özellikle de kuraklık tehdidine dikkat çekmeye çalıştık. Uzmanlık alanı akciğer olan hekimler olarak sağlık konusunu; temiz hava solumaktan zehirsiz beslenmeye, temiz su kaynaklarına erişimden doğal yaşamın devamlılığına bir bütün olarak ele alıyoruz. İklim krizi, çevre kirliliği ve kuraklığın ajandamızın en önemli gündem maddesi olması gerekiyor. Akciğer sağlığı hekimleri olarak doğal yaşamın devamlılığı konusunu çok önemsiyoruz. Bu konu ajandamızın en önemli maddelerinden biri olmalı ve hep birlikte mücadele etmeliyiz."

KURAKLIK, KITLIK VE SALGIN RİSKİ

Solunum2021 Kongre Başkanı Prof. Dr. Aydın Yılmaz da şu değerlendirmeyi yaptı: "Kongremizde Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sırasında önemi daha iyi anlaşılan akciğer sağlığı konusu tüm boyutlarıyla tartışılırken, bilim felsefesinden yapay zekaya, 3D yazıcılardan translasyonel tıp ve yüksek teknoloji gibi alanımızdaki yenilikleri odak noktamıza aldık. Ancak biz hekimleri çok yakından ilgilendiren tehditleri de gündemimizin en ön sırasına taşıdık. Çünkü bugünden önlemler alınmazsa önümüzdeki çağ, kuraklık, kıtlık ve salgın hastalıklar açısından büyük risk taşıyor. Bu nedenle TÜSAD olarak bu konuyu gündemde tutmaya ve hem üyelerimizi hem de toplumu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

STK'LARLA FARKINDALIK İŞ BİRLİKLERİ

"Su" teması ve iklim krizi vurgusu ile düzenlenen kongre kapsamında Ege Orman Vakfı iş birliği ile gerçekleşen İklim Krizi Sergisi düzenlendi. Kogre katılımcıları site üzerinden su ayak izlerini hesaplarken, aynı zamanda bilinçli su tüketimi için dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda da bilgi edindi. Sergide ayrıca, sağlıklı beslenme konusuna da dikkat çekildi. Pestisitlerin zararları konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye'deki pestisit kullanımını azaltmak için Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülen ve TÜSAD'ın destekçileri arasında yer aldığı "Zehirsiz Sofralar" projesiyle ilgili detaylar da katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) biyolojik çeşitlilik konusundaki çalışmalarına da yer verilen İklim Krizi Sergisi'nde konunun bir bütün olarak ele alınması gerektiği vurgulandı.

AÇILIŞI İLBER ORTAYLI VE SUNAY AKIN YAPTI

Solunum2021, güçlü bir bilimsel programın yanı sıra katılımcılarına güncel bir sosyal program da sundu. Kongrenin açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Oturumu'nda tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve araştırmacı yazar Sunay Akın'ı buluşturan özel söyleşi ile yapılırken, dinleyiciler Cumhuriyet'in tarihten bugüne yolculuğunu, Kurtuluş mücadelesini, Atatürk devrimlerini ve Cumhuriyet'in edebiyat ve kültürel yaşamdaki yansımalarıyla ilgili en özel anekdotları dinleme imkânı buldu.

USTA TİYATROCU FERHAN ŞENSOY ANILDI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, Solunum2021'de bir kez daha anıldı. Şensoy'un 1987'den vefatına kadar aralıksız oynadığı ve Türkiye'nin gündemini kendi penceresinden mizahla ele aldığı efsane oyunu "Ferhangi Şeyler", 2015'te Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnelenen tarihi 2000'inci oyunuyla bu kez solunum hekimlerinin karşısına çıktı.