Dolandırıcılığın böylesi: Belediyenin ismini kullanarak dolandırdılar - Son Dakika

Dolandırıcılığın böylesi: Belediyenin ismini kullanarak dolandırdılar

- Dolandırıcılığın böylesi: Belediyenin ismini kullanarak dolandırdılar Adana Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden sahte satın alma talep formu düzenleyip bir iş yerinden 56 bin 100 liralık beyaz eşya aldığı öne sürülün 4 kişi yakalandı Adana Büyükşehir Belediyesinin...

- Dolandırıcılığın böylesi: Belediyenin ismini kullanarak dolandırdılar

Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu

Adana Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden sahte satın alma talep formu düzenleyip bir iş yerinden 56 bin 100 liralık beyaz eşya aldığı öne sürülün 4 kişi yakalandı

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden sahte satın alma talep formu düzenleyip bir iş yerinden 56 bin 100 liralık beyaz eşya aldığı öne sürülün 4 kişi yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde beyaz eşya satıcılığı yapan M.A.G. polise bavurup, dolandırıldığını şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi. M.A.G. polise verdiği ifadesinde kendisine internet üzerinden Adana Büyükşehir Belediyesine ait satın alma talep formu geldiğini, kendisinin daha önce bu yöntemle satış yaptığı için şüphelenmediğini bu yöntemle iki kez 15 televizyon ve 30 elektrikli süpürge makinesi verdiğini ancak belediyenin 15 gün içinde parasını ödemesi gerekirken bu sürede ödeme olmadığını söyledi.

M.A.G. ödeme yapılmadığı için belediyeye gidip "Neden ödeme yapmıyorsunuz size satış yaptım" diyerek formu gösterdiğinde belgenin sahte olduğunu kendilerinin böyle bir alım yapmadıklarını söyleyince dolandırıldığını anladığını ifade etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada, Ankara'da nakliyat yapan ve R.M.'nin sahibi olduğu bir firmanın çalışana S.A., Y.A. ve D.K.'nın televizyon ve elektrikli süpürge makinesi aldığını tespit etti. Polis, 8 Temmuz Çarşamba günü şafak vakti İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı yaptığı operasyonda bu 4 zanlıyı yakaladı. Zanlılar Adana'ya getirilerek ifadeleri ilandı. Zanlılardan R.M. ve S.A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Televizyon ve elektrikli süpürge makinelerini aldıklarını kabul edip Ankara'da tanımadıkları bir kişiye verdiklerini söyleyen Y.A. ve D.K. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara, Adana, TV, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılığın böylesi: Belediyenin ismini kullanarak dolandırdılar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 15:30 Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor
16:28
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
15:57
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu
15:30
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 16:40:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolandırıcılığın böylesi: Belediyenin ismini kullanarak dolandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]