Dolar 6.84 lira, euro 7.94 lira, sterlin 8.71 lirada

ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.16 sınırını da aşan euro 7.95 liraya kadar yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi, yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 585 puan ile 119 bin 672 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü yüzde 0.81 artışla 119 bin 31 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59, BIST Mali Endeks yüzde 0.42, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.26 artıdaydı.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, Perşembe günü 119,672'ye kadar yükselen BIST100'de öğleden sonra kar satışlarının etkili olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi yukarıda hafta içinde görülen 120.500 ile ikinci bir tepe oluşturarak bu bölgede güçlenen dirençler oluşturan endekste buraya yakın yerlerden pozisyon alımlarında risk yüksek seyretmeye devam ediyor. "Bugün satıcılı bir açılışla güne başlamasını beklediğimiz endekste bu hafta görülen dip seviyeler ile 22 günlük ortalamanın bulunduğu 117 bin civarı ilk destek olmaya devam ediyor."Bu seviyenin hemen altında ise bugün 116,500'de bulunan ana yükselen trendimiz bulunuyor. Bu trendin altına sarkılması teknik görünümü bozarak satışların sertleşmesine neden olabilir."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8361 lira ve en yüksek 6.8471 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.9191 lira ve en yüksek 7.9536 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7066 lira ve en yüksek 8.7410 lirayı gördükten sonra 8.71 – 8.72 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.15900 - 1.16210 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16025 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın uluslararası piyasalar analizinde, ABD endekslerinin Perşembe günü, bir süredir devam eden tırmanışa son verdiği ve yüzde 1.0'in üzerinde düşüşler yaşandığına işaret edilerek, en fazla satışı gören majör endeksin Nasdaq olduğu vurgulandı: "Haftalık işsizlik başvuruları 1.3 milyon beklentisinin üzerinde 1.41 milyon olarak açıklandı. Devam eden başvurularda ise bir miktar düşüş görüldü. " Dow Jones endeksi yüzde 1.3 değer kaybı ile 26652 seviyesinde Perşembe gününü sonlandırdı. Tüm sektörlerde değer kaybı kaydedilirken, ham madde sektöründe yüzde 3.4'lük satış endeksi aşağı çekti. Teknoloji yüzde 2.9, finansallar ve sağlık yüzde 1 geriledi. " Apple yüzde 4.6, Microsoft yüzde 4.4, Dow Inc yüzde 3.4 değer kaybetti. S&P 500 endeksi yüzde 1.2 değer kaybı ile 3236 seviyesinde kapandı. "Temel tüketim ve finansallardaki yatay kapanışlara karşılık, teknoloji yüzde 2.6 geriledi. Keyfi tüketim sektöründeki satış yüzde 2 civarında oldu. United Airlines yüzde 5 primi ile dikkat çekti. "Bilanço açıklayan Twitter , beklenti üzerinde zarar açıklayıp, gelir rakamında da beklentinin altında kalsa da, günlük aktif kullanıcı sayısının beklentileri aşması ile günü yüzde 4.0 primle kapattı. Hisse 40 seviyesinin üzerini test etti. " Amazon yüzde 3.7, Google yüzde 3.4, Facebook yüzde 3.0, netflix yüzde 2.5 geriledi. Nasdaq Comp. yüzde 2.3 değer kaybı ile 10461 seviyesinde kapandı. Kapanış sonrasında İntel bilanço açıklayacak. " Avrupa endekslerinde işlem hacmi son bir ayın ortalamasının yüzde 25 ile yüzde 35 altında kaldı. DAX endeksi 13103 seviyesinde yatay kapanış yaptı. Tüketim sektörleri yüzde 1'in üzerinde primlenirken, finansallar yüzde 1.5, gayrimenkul yüzde 1.1 değer kaybetti. Daimler yüzde 4.3, Continental yüzde 2.6, BMW yüzde 2 primlendi. Wirecard yüzde 7 kayıp ile endeskte en fazla düşüş gösteren hisse oldu. Deutsche Bank yüzde 1.8 değer kaybetti.

"FTSE 100 endeksi 6211 seviyesinde yatay kapandı. Teknoloji ve temel tüketim yüzde 2.5'tan fazla primlenerek endeksi yukarı taşırken, altyapı yüzde 1.7, finansallar, komünikasyon ve enerji yüzde 1 geriledi. 5034 seviyesinde günü sonlandıran CAC40 endeksi de diğer Avrupa endeksleri gibi yatay kapandı."