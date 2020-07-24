Dolar 6.84 lira, euro 7.94 lira, sterlin 8.71 lirada - Son Dakika

Dolar 6.84 lira, euro 7.94 lira, sterlin 8.71 lirada

ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.16 sınırını da aşan euro 7.95 liraya kadar yükseldi.

Dolar 6.84 lira, euro 7.94 lira, sterlin 8.71 lirada, System.String[]

ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.16 sınırını da aşan euro 7.95 liraya kadar yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi, yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 585 puan ile 119 bin 672 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü yüzde 0.81 artışla 119 bin 31 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59, BIST Mali Endeks yüzde 0.42, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.26 artıdaydı.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, Perşembe günü 119,672'ye kadar yükselen BIST100'de öğleden sonra kar satışlarının etkili olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi yukarıda hafta içinde görülen 120.500 ile ikinci bir tepe oluşturarak bu bölgede güçlenen dirençler oluşturan endekste buraya yakın yerlerden pozisyon alımlarında risk yüksek seyretmeye devam ediyor. "Bugün satıcılı bir açılışla güne başlamasını beklediğimiz endekste bu hafta görülen dip seviyeler ile 22 günlük ortalamanın bulunduğu 117 bin civarı ilk destek olmaya devam ediyor."Bu seviyenin hemen altında ise bugün 116,500'de bulunan ana yükselen trendimiz bulunuyor. Bu trendin altına sarkılması teknik görünümü bozarak satışların sertleşmesine neden olabilir."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8361 lira ve en yüksek 6.8471 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.9191 lira ve en yüksek 7.9536 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7066 lira ve en yüksek 8.7410 lirayı gördükten sonra 8.71 – 8.72 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.15900 - 1.16210 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16025 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın uluslararası piyasalar analizinde, ABD endekslerinin Perşembe günü, bir süredir devam eden tırmanışa son verdiği ve yüzde 1.0'in üzerinde düşüşler yaşandığına işaret edilerek, en fazla satışı gören majör endeksin Nasdaq olduğu vurgulandı: "Haftalık işsizlik başvuruları 1.3 milyon beklentisinin üzerinde 1.41 milyon olarak açıklandı. Devam eden başvurularda ise bir miktar düşüş görüldü. "Dow Jones endeksi yüzde 1.3 değer kaybı ile 26652 seviyesinde Perşembe gününü sonlandırdı. Tüm sektörlerde değer kaybı kaydedilirken, ham madde sektöründe yüzde 3.4'lük satış endeksi aşağı çekti. Teknoloji yüzde 2.9, finansallar ve sağlık yüzde 1 geriledi.  "Apple yüzde 4.6, Microsoft yüzde 4.4, Dow Inc yüzde 3.4 değer kaybetti. S&P 500 endeksi yüzde 1.2 değer kaybı ile 3236 seviyesinde kapandı. "Temel tüketim ve finansallardaki yatay kapanışlara karşılık, teknoloji yüzde 2.6 geriledi. Keyfi tüketim sektöründeki satış yüzde 2 civarında oldu. United Airlines yüzde 5 primi ile dikkat çekti. "Bilanço açıklayan Twitter, beklenti üzerinde zarar açıklayıp, gelir rakamında da beklentinin altında kalsa da, günlük aktif kullanıcı sayısının beklentileri aşması ile günü yüzde 4.0 primle kapattı. Hisse 40 seviyesinin üzerini test etti.  "Amazon yüzde 3.7, Google yüzde 3.4, Facebook yüzde 3.0, netflix yüzde 2.5 geriledi. Nasdaq Comp. yüzde 2.3 değer kaybı ile 10461 seviyesinde kapandı. Kapanış sonrasında İntel bilanço açıklayacak. "Avrupa endekslerinde işlem hacmi son bir ayın ortalamasının yüzde 25 ile yüzde 35 altında kaldı. DAX endeksi 13103 seviyesinde yatay kapanış yaptı. Tüketim sektörleri yüzde 1'in üzerinde primlenirken, finansallar yüzde 1.5, gayrimenkul yüzde 1.1 değer kaybetti. Daimler yüzde 4.3, Continental yüzde 2.6, BMW yüzde 2 primlendi. Wirecard yüzde 7 kayıp ile endeskte en fazla düşüş gösteren hisse oldu. Deutsche Bank yüzde 1.8 değer kaybetti.

"FTSE 100 endeksi 6211 seviyesinde yatay kapandı. Teknoloji ve temel tüketim yüzde 2.5'tan fazla primlenerek endeksi yukarı taşırken, altyapı yüzde 1.7, finansallar, komünikasyon ve enerji yüzde 1 geriledi. 5034 seviyesinde günü sonlandıran CAC40 endeksi de diğer Avrupa endeksleri gibi yatay kapandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 09:08

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.84 lira, euro 7.94 lira, sterlin 8.71 lirada - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Eskişehir'de arpa, yulaf ve buğday üreticisi bu yılki hasattan umduğunu bulamadı Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu         
13:15
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor         
11:48
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü         
11:25
Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı         
11:20
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü         
10:35
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin         
10:35
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?         
10:29
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı         
10:09
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı         
09:52
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı         
09:47
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
04:20
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi         
22:46
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım         
21:55
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek         
21:52
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum         
20:51
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı         
19:17
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı         
18:02
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor         
17:54
Beşiktaş'ta denize giren bir kişi, boğularak hayatını kaybetti Beşiktaş'ta denize giren bir kişi, boğularak hayatını kaybetti         
17:47
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in mezarına bırakılan bayram şekerleri dikkat çekti Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in mezarına bırakılan bayram şekerleri dikkat çekti         
17:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 15:15:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 6.84 lira, euro 7.94 lira, sterlin 8.71 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei