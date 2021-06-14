Doların yönünü Erdoğan-Biden görüşmesi belirleyecek! İşte zirveden çıkabilecek 3 ihtimal

Dolar/TL, haziran ayı başında 8.88 ile tarihi zirvesini test etmesinin ardından dolardaki zayıf seyir ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye yönelik iyimser beklentilerle gerilediği 8.40'a yakın seviyelerde güne başladı ve bu sabah 8,30'a kadar geriledi.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Piyasalarda bir süredir yön belirleyici olarak Türkiye-ABD ilişkileri takip ediliyor. Erdoğan ile Biden bugün yapacağı NATO zirvesindeki görüşmede çıkabilecek sonuçlar piyasalarda yön belirleyici olarak izleniyor.

Erdoğan dün Biden'ın Osmanlı Ermenilerinin 1915 tehcirini soykırım olarak kabul etmesini "unutturacak" adımları atmasını umduğunu ve F-35 uçaklarının alımını görüşmeyi planladığını ifade etti.

Ankara ve Washington, ABD'nin yaptırım başlatmasına neden olan Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri, iki ülkenin Suriye konusunda izlediği birbiriyle çelişen politikalar nedeniyle bozulan ilişkileri düzeltmekte zorlanıyorlar.

İki NATO müttefiki aynı zamanda Dağlık Karabağ çatışmaları ve Ankara'nın doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarına dair farklı görüşlere sahipler ancak Türkiye'nin ABD'nin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan'da oynayacağı potansiyel rol iki ülke arasında bir işbirliği ortamı sağlayabilir.

GÖRÜŞME 3 İHTİMALLE SONUÇLANABİLİR

Istanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, "Erdoğan'ın Brüksel'de Biden ile ilk yüz yüze temasını da Türkiye'nin jeo-politik konumunu açığa kavuşturmak ve ekonominin toparlanması açısından tarihi olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Yeşilada görüşmelerin üç senaryo ile sonuçlanabileceğini belirtti. Birinci senaryoda "Samimi görüşmelere devam kararı. En yüksek ihtimalli olasılık, Erdoğan ve Biden'ın karşılıklı olarak anlaşamadıkları noktalar üzerinde samimi bir tartışma ardından bunların çözümü için üst düzey kabine yetkilileri ve diplomatlara yetki vermeleri. Bu durumda, piyasalarda pozitif etki zaman içinde oluşur, fakat TL geçen haftaki kazanımlarını da geri vermez" dedi.

İkinci senaryoda Erdoğan'ın S-400'leri ABD/NATO denetimine devredeceği vaadini öne çıkaran Yeşilada, bu senaryoda piyasaların çok olumlu tepki verebileceğini, dolar/TL'nin 8 seviyesine inebileceğini söyledi.

Üçüncü senaryoyu "en kötü sonuç" olarak belirten Yeşilada, bunun tarafların karşılıklı güven kuramaması ve CAATSA yaptırımları sertleşmesi olarak özetledi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ ÇİN HAMLESİ

Öte yandan, Brüksel'deki NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Çin çıkışı geldi. Erdoğan, Çin Merkez Bankası (PBOC) ile swap (yuan-TL takası) anlaşmasının boyutunun 2.4 milyar dolardan 6 milyar dolara yükseltildiğini, Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin yeniden 100 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Brüksel seyahati öncesinde dün basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin'le 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız zaten vardı. Şimdi bu rakamı 3.6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk." dedi.

TCMB güncel verilerine göre bankanın brüt rezervi 4 Haziran itibarıyla 93.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın yaklaşık 44 milyar doları altın, yaklaşık 50 milyar doları ise döviz cinsi.

4 Haziran itibarıyla Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi, -47,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kasım başında dibe vuran bu kalem, yaklaşık 7 aydır bu seviyelerde bulunuyor. (Reuters)