Dom katedrali'nde bayram namazı kılınmasını sağlamıştı… yusuf topçu vefat etti

İskender GÜNGÖR, KÖLN ( DHA) – Almanya'ya ilk giden Türklerden olan ve namaz kılınacak bir cami bulunmadığı için yaptığı girişim sayesinde 1961 ve 1965'te bayram namazlarının Köln'de Dom Katedrali'nde kılınmasını sağlayan Yusuf Topçu (82), tedavi gördüğü Köln Üniversitesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Geçtiğimiz Haziran ayında Köln Konsolosluğu ve İslam Toplumu Milli Görüş tarafından plaketle onure edilen Topçu'nun cenazesi Türkiye'ye gönderilecek.

DOM KATEDRALİ'NDE RAMAZAN BAYRAMI

Yusuf Topçu, Almanya'da daha çok tarihi Dom Katedrali'nde namaz kılınmasını sağlamasıyla tanındı. Topçu o tarihi günü şöyle anlatmıştı, "DOM Katedrali'nde bayram namazı kılmak içini resmi başvuruyu yaptık. Tabi bu kısmı başlı başına bir macera oralara girmeyeyim. Müsaade gelince elimle yazıp bisikletle İbrahim Toparslan ile beraber Türklerin yaşadığı yerlere ilanlar astık. Namaza gelenlerin gelirken tedarikli gelmelerini istedik. Battaniye, karton getirenler oldu. İçerideki heykelleri kapatarak namazımızı kıldık. Tabi bu namazında ardından bir de bayram ikramiyesi olarak gemi turu hediye ettiler. Bunu da aynı şekliyle duyurarak bedava gemi turumuzu yaptık."

Vefatından bir kaç gün önce Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Yusuf Topçu'yu hastanede ziyaret etmişti. Doğum gününde vefat eden Yusuf Topçu, Almanya'daki işlemlerinin tamamlanmasıyla vasiyeti gereği doğduğu köy olan Kırklareli'nin Pınarhisar'a bağlı Ataköy'de toprağa verilecek.

YUSUF TOPÇU KİMDİR?

Yusuf Topçu, 5 Ekim 1937 yılında Kırklareli'nin Pınarhisar'a bağlı Ataköy'de doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi bitirdikten sonra askerliğin ardından o zamanki adıyla Trakya Çatalca'daki 'Allıpullu Şeker Fabrikası'nda müdür olarak çalıştı. 1960 yılında Almanya'ya geldi. Köln kentinde Devlet Demir Yolları'nda (DB) kısa süreli işçi olarak çalıştı. İyi derecede Almanca, Yunanca ve İtalyanca bilmesi sayesinde ilk oturum hakkını alan Türk vatandaşı oldu.