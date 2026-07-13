Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler!

Dördüncü kızını kucağına almaya hazırlanan şarkıcı Atiye, Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Ihlamur Festivali kapsamında sahne aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahne alan Atiye, hamile olmasına rağmen enerjisi ve sahne performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Hamileliğine rağmen sahnedeki temposundan ödün vermeyen şarkıcı, konser sırasında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Şarkıcı, “Çocuk da yaparım kariyer de sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim” ifadelerini kullanarak hem anneliği hem de müzik kariyerini birlikte sürdürdüğünü vurguladı.

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile dünyaevine giren Atiye’nin 2019’da Ferah Feyza, 2023’te Neva ve 2024 yılında da Rûmî adını verdiği üç kızı dünyaya gelmişti. Kısa aralıklarla anne olan ve büyük bir aile kurmayı sevdiğini her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcının, karnındaki dördüncü bebeğinin cinsiyetinin de kız olduğu öğrenildi.