Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler! - Son Dakika
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Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler!

13.07.2026 15:37
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden şarkıcı Atiye, Bursa’da düzenlenen Karacabey Ihlamur Festivali'nde sahne aldı. Sahnede pembe renkli kostümü ve büyümüş karnıyla tüm dikkatleri üstüne çekti. 37 yaşındaki ünlü şarkıcı dördüncü kez anne olmaya hazırlanırken konserde "'Çocuk da yaparım kariyer de' sloganının vücut bulmuş haliyim" diyerek sevenlerinden alkış topladı.

Dördüncü kızını kucağına almaya hazırlanan şarkıcı Atiye, Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Ihlamur Festivali kapsamında sahne aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahne alan Atiye, hamile olmasına rağmen enerjisi ve sahne performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler!

Hamileliğine rağmen sahnedeki temposundan ödün vermeyen şarkıcı, konser sırasında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Şarkıcı, “Çocuk da yaparım kariyer de sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim” ifadelerini kullanarak hem anneliği hem de müzik kariyerini birlikte sürdürdüğünü vurguladı.

Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler!Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler!

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile dünyaevine giren Atiye’nin 2019’da Ferah Feyza, 2023’te Neva ve 2024 yılında da Rûmî adını verdiği üç kızı dünyaya gelmişti. Kısa aralıklarla anne olan ve büyük bir aile kurmayı sevdiğini her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcının, karnındaki dördüncü bebeğinin cinsiyetinin de kız olduğu öğrenildi.

Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler!

Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler!

Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler!

Magazin, Ünlüler, Atiye, Son Dakika

Son Dakika Atiye Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye’den sahnede dikkat çekici sözler! - Son Dakika

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