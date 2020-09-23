Dosso Dossi Fashion Show İstanbul?a taşındı; aylar sonra fuar düzenleniyor - Son Dakika

Dosso Dossi Fashion Show İstanbul?a taşındı; aylar sonra fuar düzenleniyor

? Ünlü top modellerin katıldığı moda şovlarıyla dünyada adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show'un, Covid-19 nedeniyle durgunluk yaşayan tekstil sektörüne destek olmak için İstanbul'da düzenlediği fuar devam ediyor.

Dosso Dossi Fashion Show İstanbul?a taşındı; aylar sonra fuar düzenleniyor, System.String[]
? Ünlü top modellerin katıldığı moda şovlarıyla dünyada adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show'un, Covid-19 nedeniyle durgunluk yaşayan tekstil sektörüne destek olmak için İstanbul'da düzenlediği fuar devam ediyor. 100 hazır giyim markası, farklı ülkelerden gelen bin müşteriyle bir araya geldi. Fuarın alınan siparişlerle beraber 15 milyon dolarlık (115 milyon lira) bir iş hacmi yaratması bekleniyor. Türkiye'nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dosso Dossi Fashion Show, Merter, Osmanbey ve Laleli'de bulunan yaklaşık 100 ayrı hazır giyim markasının katılımıyla İstanbul'da fuar düzenledi. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen yaklaşık bin alıcı, kurulan stantlarda sunulan kış kreasyonları üzerinden alım yaptı.  115 MİLYON LİRA CİRO HEDEFİ İstanbul fuarı öncesinde 2020/21 kış kreasyonlarının yer aldığı dijital defilenin çekimlerinin Ağrı Dağı'nda gerçekleştirildiğini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 'Pandemi sürecinde büyük durgunluk yaşayan hazır giyim sektörüne destek olmak için bu fuarı İstanbul'da düzenliyoruz. 100 marka ile yaklaşık bin yabancı alıcıyı yüz yüze buluşturuyoruz. Fuardaki sıcak alışverişin yanı sıra yıl içindeki tekrar siparişlerle birlikte 15 milyon dolarlık (115 milyon lira) bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da ihracat ağırlıklı üretim yapan markalar ile ekmeğini bu sektörden kazanan iplikçiden düğmeciye, kumaşçıdan ütücüye kadar yaklaşık 15 bin tekstil emekçisinin yeniden iş hayatında aktif olması anlamına geliyor' dedi.   'FUARDA 500 BİN ÇEŞİTTEN FAZLA ÜRÜN VAR? 15 yıldır moda etkinlikleri düzenlediklerini belirten Eraslan, 'Antalya ve Uludağ'da büyük şovlar yaptık. Pandemi nedeniyle farklı ülkelerdeki müşterilerimizi Türkiye'ye getiremedik. Kovid-19 başladığından beri ilk defa Dosso Dossi Fashion Show organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Firmalar umutlandı, ışık gördü. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Kabanından, spor giyimine, ayakkabıdan çocuk kıyafetlerine kadar fuarda 500 bin çeşitten fazla ürün var' diye konuştu.  ?DOĞUBAYAZIT'TAKİ DEFİLE ÇOK İLGİ GÖRDÜ?Doğubayazıt'ta gerçekleştirdikleri defilenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Eraslan, 'Çünkü doğduğum yere vefa borcum vardı, katkı sağlamak istedim. Hem Iğdır, Erzurum, Kars gibi yakın illerin tanıtımı olsun hem de dijital ağımızı duyurmak için böyle bir etkinlik düzenledik, çok ilgi gördü' ifadelerini kullandı. 'KARGO SÜRECİ PROBLEMSİZ YÜRÜYOR?Fuar sayesinde firmaların biraz olsun rahatlayacağını aktaran Hikmet Eraslan, '3 ay sonra da yeni fuarlar organize ederek hem kendimizi hem firmaları dinamik tutmayı hedefliyoruz. Firmalar fuardan çok memnun, müşteriler de gelip burada diğer ülkelerden insanlarla karşılaşınca pozitif enerji oluştu. Ürünlerin yurt dışına kargolanması konusunda pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde de sorun yaşamadık şimdi de yaşamayız. Süreci problemsiz yürüyoruz. Rusya ve o bölgedeki ülkeler kışı çok soğuk geçiriyor. Türkiye kaban üretiminde oldukça başarılı, Rusya'nın farklı şehirlerinden kaban ve palto siparişleri almaya başladık' dedi.  'MÜŞTERİLERİN İLGİSİ BEKLENTİMİZİN ÜSTÜNDE?Fuarda stant açan tekstil firması sahibi Hakan Ruçoğlu, 'Pandemi nedeniyle piyasalarda daralma var, o yüzden fuar bir çözüm oldu. Müşterilerin ilgisi de beklediğimizin üzerinde o yüzden mutluyuz. Satışlar geçtiğimiz yıllara göre tabi ki düşüşte ama bizim için yine de motive edici oldu. Yine en çok sattığımız parçalar, elbise, bluz, kaban, etek ve pantolon. Ürünlerimizi beğeniyorlar ala salgın nedeniyle alırken tereddüt ediyorlar' dedi.'FUAR NİMET GİBİ GELDİ?Berna Karayalçın ise, 'Dünyayı etkisi altına Kovid-19 bizi de etkiledi. O yüzden fuar müşterilerle yüz yüze görüşmemize imkan sağladı. Ticaretin yapılmasını kolaylaştırdı çünkü başka türlü müşterilerle görüşme şansımız olmuyor. Online satışlarımız da devam ediyor, bu süreçte fuar bizim için nimet oldu. Şu anda en çok pantolon ve etek satıyoruz. 2 gündür satışlarımız çok iyi, beğeniyorlar' ifadelerini kullandı. GELEMEYENLERE ONLINE SATIŞ HATTI

24 Eylül'e kadar sürecek etkinlik kapsamında, Türkiye'ye gelemeyen alıcılar için de fuar alanında özel bir ekip kuruldu. Online satış kanallarına ağırlık veren ekip üyeleri, alıcılarla canlı bağlantıya geçerek stantlardaki ürünlerin incelenmesini sağladı.


- İstanbul

Dosso Dossi Fashion Show, Koronavirüs, İstanbul, Fuar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dosso Dossi Fashion Show İstanbul?a taşındı; aylar sonra fuar düzenleniyor - Son Dakika

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