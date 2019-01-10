Down Sendromlu Gençten Örnek Davranış
51 dakika önce
Down sendromlu gençten örnek davranışİZMİR - İzmir'de soğuk havada sokakta üşüyen bir köpeğin üzerine montunu örten down sendromlu gencin bu hareketi çevredekilerin takdirini topladı.
Down sendromlu gençten örnek davranış
İZMİR - İzmir
'de soğuk havada sokakta üşüyen bir köpeğin üzerine montunu örten down sendromlu gencin bu hareketi çevredekilerin takdirini topladı. Bornova
ilçesi Mevlana
Mahallesinden soğuk havada bir köşede uyuyan köpeğin üşüdüğünü fark eden down sendromlu bir genç, soğuk havaya aldırış etmeden montunu çıkararak köpeğin üzerini örttü. Gencin bu davranışı yoldan geçenler ve çevredekilerin takdirini topladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu anlar sosyal medyada da defalarca paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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