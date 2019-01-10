Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Gençten Örnek Davranış

Down Sendromlu Gençten Örnek Davranış

51 dakika önce

Down sendromlu gençten örnek davranışİZMİR - İzmir'de soğuk havada sokakta üşüyen bir köpeğin üzerine montunu örten down sendromlu gencin bu hareketi çevredekilerin takdirini topladı.

Down sendromlu gençten örnek davranış

İZMİR - İzmir'de soğuk havada sokakta üşüyen bir köpeğin üzerine montunu örten down sendromlu gencin bu hareketi çevredekilerin takdirini topladı.
Bornova ilçesi Mevlana Mahallesinden soğuk havada bir köşede uyuyan köpeğin üşüdüğünü fark eden down sendromlu bir genç, soğuk havaya aldırış etmeden montunu çıkararak köpeğin üzerini örttü. Gencin bu davranışı yoldan geçenler ve çevredekilerin takdirini topladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu anlar sosyal medyada da defalarca paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

İzmir, Genel
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