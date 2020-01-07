DP Genel Başkanı Uysal, partisinin 74. kuruluş yılı programına katıldı - Son Dakika

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini belirterek, "Biz milletimizi biliyoruz. Demokrasinin millete güvenmek olduğunu, milletin değerlerine inanmak olduğunu, milletin potansiyelini ortaya çıkarabilmek adına irade koymak olduğunu biliyoruz." dedi.

Uysal, partisinin 74. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aydın'da Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kutlamayı Ankara'da değil merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketinde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

74 yıl öncesinden ilham alan çılgın kadronun milleti için burada olduğunu anlatan Uysal, parti olarak yeniden büyük Türkiye idealini hedeflediklerini dile getirdi.

Uysal, şunları kaydetti:

"Ümitsizlik yok, biz milletimizi biliyoruz. Demokrasinin millete güvenmek olduğunu, milletin değerlerine inanmak olduğunu, milletin potansiyelini ortaya çıkarabilmek adına irade koymak olduğunu biliyoruz. 'Yeniden millet' diyerek, yeniden milletin vicdan hizasında durarak insanımızın geleceğini aydınlatacak bir siyasi akılla buluşturabileceğimize inanıyoruz."