DPÜ'de düzenlenen Türkiye Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ev sahipliğinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun düzenlediği Sualtı Hokeyi 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa erkeklerde Denizkızı, kadınlarda İstanbul Bilimsel Yüzme ulaştı.



Dumlupınar Üniversitesinin Olimpik Yüzme Havuzu'nda ve TSSF'nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon kapsamında düzenlenen kadın ve erkeklerde 32 takımın madalya ve kupa için mücadele verdiği turnuvanın ödül törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Ersoy, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Halil Girgin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz, BESYO öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Acet, federasyon yetkilileri, sporcular ve sporseverler katıldı.



Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 4 gün süren karşılaşmalarda, kadınlarda birinciliği İstanbul Bilimsel Yüzme Spor Kulübü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, üçüncülüğü de Deniz Yıldızları Kulübü elde etti.



Şampiyonanın erkekler kategorisinde ise Denizkızı Külübü birinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci, Deniz Yıldızları da üçüncü oldu.



Törende bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Dört gün boyunca sizlere burada güzel bir ev sahipliği yapmaya çalıştık. Bu ve bunun gibi organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni dönemde de gerek Kütahya gerekse Üniversitemiz olarak Federasyonumuzun bu gibi şampiyonalarına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. Elbette bu bir yarışma ve her takımın bir derece elde etmesi gerekiyor. Ben tüm takımları elde ettikleri dereceden dolayı tebrik ediyorum" dedi.



Şampiyonada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. - KÜTAHYA