Dr. Hayri Baraçlı'dan Başkan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

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23 Haziran'dan sonra istifa eden İBB Genel Sekreter Baraçlı, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul için kimi görevlendirecek? İşte o isimler