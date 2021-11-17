GÜNDOĞDU; SON DEPREM ARTÇI DEĞİL, OLASI MARMARA DEPREMİ İLE İLGİSİ YOK - Son Dakika

JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Düzce'de bugün meydana gelen depremin olası İstanbul depremini tetiklemesinin söz konusu olmadığını, bölgede asıl tehlikenin Bolu'da kırılmamış bir fayda olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi'nden emekli Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, bugün meydana gelen depremin Düzce'de 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki 710 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 679 kişinin yaralandığı depremin artçısı olmadığını söyledi.

AFAD ve Kandilli'nin bugünkü depremi 5 ve 5.3 olarak verdiğini anlatan Dr. Gündoğdu şu değerlendirmede bulundu:

'Bugünkü deprem doğrultu atımlı değil, normal faylanma sonucu oluşmuş. Bu aşamada Kuzey Anadolu Fayı ile bağlantılı olduğunu söylemek mümkün değil. Başka bir fayın enerji açığa çıkması olarak değerlendirebilir. Deprem İstanbul'da Avcılar, Beylikdüzü ve birçok ilçede hissedilmiş. Bu normaldir. Ancak, Marmara Depremi ile alakası yok. Düzce zaten çok uzak.. Oluşum mekanizmasını birçok merkez normal faylanma verdi. Bu pek beklenen bir şey değil. Düzce'deki 1999'da meydana gelen 7.2'nin artçısı olsa normal faylanma yerine doğrultu atımlı olmalıydı. Değerlendirmemize göre bölgedeki ikinci faylarda oluşan bir deprem. O deprem sırasında Bolu'daydık ve bunu çok iyi hissetmiş bir kişiyim. O deprem ile ilgisi yok. Çilimli köydü. Düzce ve Bolu'ya oldukça uzak bir fay. Ancak, Bolu sırasını bekliyor. Bolu'da bundan önce 4.2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Ankara'daydım elimdeki bilgileri gidip vermiştim. Tekrar aradılar binalar olduğu gibi duruyormuş"