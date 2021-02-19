Dr. Sami İpek Bulvarı açıldı - Son Dakika

Dr. Sami İpek Bulvarı açıldı

19.02.2021 15:57
Dr. Sami İpek Bulvarı açıldı, System.String[]

Melikgazi Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Dr. Sami İpek Bulvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Dr. Sami İpek Bulvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Yolun açılış programına AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve Rahmetli Dr. Sami İpek'in oğlu Ali İpek katıldı. Program başlamadan önce İstiklal Marşı okunarak 13 Gara şehitleri için saygı duruşunda da bulunuldu. Gidiş geliş 8 kilometre, 4 kilometre bisiklet yolu, 8 kilometre yaya yolu olmak üzere daha nitelikli geniş bir yolun ortaya çıktığını söyleyen belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Rahmetle birlikte açılışlarımız devam ediyor. Gana'da şehit verdiğimiz 13 kardeşimize Rabbimden rahmet diliyorum. Allah hainlere fırsat vermesin. Bizler her fırsatta çalışmak üretmek durumundayız. Güzel çalışmaların bereketini yaşıyoruz. En iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız yol Dr. Sami İpek yolu. Geçtiğimiz aylarda vefat etmişti. Bizde onure etmek için yola ismini verdik. 4 km gidiş 4 km dönüş toplam 8 kilometrelik yolda 4 kilometre bisiklet yolu, bin tane dikilen ağaç ile çok nitelikli bir yer haline geldi. Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Caddesi'ni birbirine bağlayan, alt yapı ve üst yapısıyla çok güzel bir yol ortaya çıktı. Bu yolu genişletmek için 63 gecekonduyu yıktık. Ama hiçbir hak sahibini mağdur etmedik. Yolun toplam maliyeti 30 milyon TL'nin üzerine çıktı. Ulaşımı sağlayan en önemli akslardan biri oldu. Hayırlı olmasını dilerim. Rahmetli Sami İpek Abi'ye de tekrardan Allah'tan rahmet dilerim" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise yeni yolun Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Şehrimizin alt yapı ve üst yapısını iyileştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Değerli Mustafa Başkanımız önemli bir bağlantı aksını hayata geçirdi. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer yeni yolun çok daha nitelikli olduğunu söyleyerek, "Bir güzelliği daha yaşıyoruz. Belediyelerimiz durmadan yorulmadan çalışmalarına devam ediyor. Kayserimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de Melikgazi Belediyesine bu güzel yolu hizmete açtığı için teşekkür ederek, "Bu yolumuz kazasız belasız Kayserimize hizmet eder inşallah. Değerli Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na ve ekibine bu güzel hizmetler için teşekkür ederim. Melikgazi kurulduğu günden beri hep güzel başkanlara sahip. İlçede çok güzel işler hizmetler yapılıyor. Her birimiz ülkemiz ve şehrimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz hayırlı ve uğurlu olsun." diye ifade etti. - KAYSERİ

Dr. Sami İpek Bulvarı açıldı
Dr. Sami İpek Bulvarı açıldı
Dr. Sami İpek Bulvarı açıldı
Dr. Sami İpek Bulvarı açıldı
Dr. Sami İpek Bulvarı açıldı

Mehmet Özhaseki, Melikgazi, Sami İpek, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dr. Sami İpek Bulvarı açıldı - Son Dakika


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