Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda 5 bin kişi oruç açtı - Son Dakika
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Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda 5 bin kişi oruç açtı

23.04.2022 22:01

Zeytinburnu Belediyesi ile Surp Pırgiç Hastanesi Vakfının 15 Temmuz Meydanı'nda verdiği iftarda 5 bin kişi aynı anda oruç açtı.

Zeytinburnu Belediyesi ile Surp Pırgiç Hastanesi Vakfının 15 Temmuz Meydanı'nda verdiği iftarda 5 bin kişi aynı anda oruç açtı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, iftar programında yaptığı konuşmada, herkesi hürmetle, muhabbetle selamladığını söyledi.

Arısoy, "Zeytinburnu'nda 2 yıllık bir aradan sonra yeniden bu 15 Temmuz Meydanı'nda bir arada olmayı nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Nihayet ramazanı gerçek anlamına uygun bir biçimde idrak etmeye başladık. Mesai ve yol arkadaşlarımızla beraber Zeytinburnu'nda hayatı daha da güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da ramazanın sonuna yaklaşıldığını belirterek, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde operasyonlara devam ettiğine dikkati çekti.

Turan, şöyle konuştu:

"Pençe-Kilit Operasyonu ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Oralarda bu mübarek günlerde vatanımızı ve milletimizi korumak, terör örgütlerinin şerrini defetmek, ülkemizin güvenliğini sağlamak için güvenlik kuvvetlerimiz, ülkemizin, milletimizin bekası için gözünü kırpmadan gece gündüz vazifesine devam ediyor. Bu memleketi bizlere geçmiş tarihimizde aziz kanlarıyla sulayarak emanet eden şehitlerimize minnet borcumuz var. Eğer onlar bu memleket için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmiş olmasalardı bugün bu meydanlarda binlerce hemşehrimizle yan yana huzur içinde iftar yapıyor olamazdık."

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ezanın okunmasıyla 5 bin kişi aynı anda oruç açtı.

İftara, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Surp Pırgiç Vakfı Başkan Yardımcısı Herman Baliyan, ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileri, STK'ler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda 5 bin kişi oruç açtı
Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda 5 bin kişi oruç açtı
Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda 5 bin kişi oruç açtı
Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda 5 bin kişi oruç açtı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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