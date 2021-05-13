DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi

Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan koronavirüs salgını, bugüne kadar 3 milyon 330 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 160 milyon kişinin de hastalığa yakalanmasına neden oldu.

Salgınla ilgili araştırmalar devam ederken, son olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rapor, salgına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kurulan bağımsız inceleme heyetinin hazırladığı ve Covid-19 salgınının incelendiği raporda, pandeminin önlenebilir olduğu sonucuna varıldı.

Raporda ek olarak mevcut politikalarda acil değişiklik yapılmazsa, dünyanın yine büyük bir salgın tehdidi riski altında olacağına dikkat çekildi.

"AŞIRI GECİKMEDEN KAYNAKLANDI"

Heyetin Eş Başkanı ve eski Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf salgının büyümesinin aşırı gecikmeden kaynaklandığını belirterek, Heyetin Eş Başkanı ve eski Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf, "Bugünkü durum önlenebilirdi. Mevcut durum, hazırlıksızlık ve müdahale anlamında sayısız hata, boşluk ve gecikmeden kaynaklandı" diye konuştu.

ACİL DURUM İLANINDAN SONRA GEREKEN ÖNLEMLER ALINMADI

WHO'nun acil durum ilanından sonraki bir ayın, ülkelerin virüsün yayılmasını önleyecek uygun önlemler almaması nedeniyle "kaybedildiği" ifade edildi.

BAŞKA BİR SALGINI ÖNLEMEK İÇİN REFORM ÖNERİSİNDE BULUNDULAR

Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda bir başka salgını önlemek için reform önerisi de yapıldı.

Heyetin diğer Eş Başkanı ve eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark, "Seyahat kısıtlamaları daha çabuk, daha yaygın uygulansaydı, hastalığın hızla yayılmasının önünde ciddi bir engel olurdu. Bu, bugün de geçerli" dedi.