Duayen besteci Muammer Sun vefat etti - Son Dakika

Duayen besteci Muammer Sun vefat etti

16.01.2021 14:09
Duayen besteci Muammer Sun vefat etti, System.String[]

Çağdaş Çoksesli Türk Müziği'nin gelişmesinde önemli katkılar sunan duayen besteci ve eğitimci Prof. Muammer Sun, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Çağdaş Çoksesli Türk Müziği'nin gelişmesinde önemli katkılar sunan duayen besteci ve eğitimci Prof. Muammer Sun, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de çok sesli müziğin gelişmesinde önemli katkıları olan Muammer Sun, dün akşam kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün vefat etti.

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği (BESOM) Kurucusu ve Onursal Başkanı, Sun Yayınevi'nin kurucu ile yöneticisi de olan Muammer Sun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan Cumhuriyet ve Kurtuluş film müziklerinin bestelerine imza atan isimdi.

Ömrünü müziğe adayan ilklerin bestecisi

Ankara'da 1932'de doğan Muammer Sun, 1946'da Askeri Mızıka Okulunda müziğe başladı. 1953'te Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümüne girerek Ahmed Adnan Saygun'un öğrencisi olan Sun, konservatuvarda, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği, Muzaffer Sarısözen ile Türk Halk Müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk musikisi, Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.

Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi'nden Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi olarak 1960'ta mezun olan Sun, aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarına öğretmen olarak atandı.

Pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazanan Muammer Sun, 1969'da sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosunu ve TRT Müzik Dairesini kurdu.

1968'de atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırlayan Sun, Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kurulmasına öncülük etti. Sun, 1967 ve 1969'da biri TRT, diğeri ODTÜ adına iki büyük folklor derlemesine imza attı.

İzmir Devlet Konservatuvarı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında görevlerde bulunan Sun, 1987'de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarına atandı, 1988'de doçent, 1993'te profesör oldu.

1999'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarından emekli olan Sun'a, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, kuruluşunun 50'nci yıl dönümü olan 16 Şubat 2020'de hizmetleri dolayısıyla ödül takdim edildi.

Hacettepe Üniversitesi, Muammer Sun, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Duayen besteci Muammer Sun vefat etti - Son Dakika


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