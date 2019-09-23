Son Dakika Haberleri: Düğündeki cinayette kullanılan suç aleti bıçak bulunamadı
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Düğündeki cinayette kullanılan suç aleti bıçak bulunamadı

50 dakika önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düğünde meydana gelen kavgada kullanılan suç aleti bıçak deniz polisinin tüm aramalarına rağmen bulunamadı.

Düğündeki cinayette kullanılan suç aleti bıçak bulunamadı, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düğünde meydana gelen kavgada kullanılan suç aleti bıçak deniz polisinin tüm aramalarına rağmen bulunamadı.


Haydar kırsal mahallesinde Mehmet Erkan Akbaş'ın ölümüyle sonuçlanan olayda kullanılan suç aleti bıçak, polis tarafından göl kenarında bulunan azmakta arandı. Çanakkale'den gelen dalgıç polisler azmakta yaptıkları aramada bıçağı bulamayınca arama çalışmalarına son verdi. Olayın faili Tolunay K. tutuklanarak Bandırma Cezaevine gönderilirken, diğer dört şüpheli serbest kaldı. - BALIKESİR

Mehmet Erkan, Balıkesir, Manyas, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
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