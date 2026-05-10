Dulkadiroğlu'nda asfalt seferberliği: Yavuz Selim Mahallesi'nde yollar yenileniyor
Dulkadiroğlu'nda asfalt seferberliği: Yavuz Selim Mahallesi'nde yollar yenileniyor

10.05.2026 14:24
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Yavuz Selim Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanan 73015. Sokak’ta sıcak asfalt serimine başladı. Yaklaşık 1 kilometrelik arterde sürdürülen çalışmalar kapsamında toplam 2 bin ton asfalt kullanılacak, bölgeye 5 milyon TL’lik yatırım yapılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı imalatları tamamlanan bölgelerde asfalt serim çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde yoğun mesai harcıyor.

YAVUZ SELİM MAHALLESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışma yürüttüğü noktalardan biri olan Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan 73015. Sokak’ta sıcak asfalt serimine başlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan üstyapı uygulamalarıyla yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yol tamamen yenileniyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında arterin toplam 2 bin ton sıcak asfaltla kaplanacağı belirtildi. Yoğun iş makinesi ve personel desteğiyle devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

5 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA ULAŞIM STANDARDI YÜKSELİYOR

Altyapı çalışmaları sırasında deformasyona uğrayan ve sürücüler açısından konfor kaybına neden olan yol, gerçekleştirilen asfalt yatırımıyla modern bir görünüme kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen toplam 5 milyon TL’lik yatırım sayesinde bölgedeki ulaşım standardının önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor.

Asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yolun hem sürüş güvenliği hem de ulaşım konforu açısından vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunacağı ifade edildi. Yenilenen arterin özellikle mahalle sakinleri için günlük yaşamı kolaylaştırması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ŞEHİR GENELİNDE ASFALT SEFERBERLİĞİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde sürdürdüğü asfalt ve üstyapı yatırımları, birçok mahallede eş zamanlı olarak devam ediyor. Bir yandan altyapı modernizasyon çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer yandan tamamlanan bölgelerde yol yenileme çalışmalarını hayata geçiriyor.

Yetkililer, vatandaşların daha modern ve güvenli ulaşım imkanına kavuşması amacıyla asfalt çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti. Özellikle altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yolların kısa sürede yenilenerek hizmete sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Dulkadiroğlu, Yerel, Son Dakika

