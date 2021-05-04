Dünya balonlarının yüzde 80'i Türk patenti ile uçacak - Son Dakika

Dünya balonlarının yüzde 80'i Türk patenti ile uçacak

04.05.2021 12:27
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Turkia Havacılık şirketinin geliştirdiği LNG'li yakma üniteleri ithal yakma ünitesi ve sıcak hava bolunu maliyetini yüzde 40 oranında azaltacak.

Turkia Havacılık şirketinin geliştirdiği LNG'li yakma üniteleri ithal yakma ünitesi ve sıcak hava bolunu maliyetini yüzde 40 oranında azaltacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'da Ar-Ge çalışmalarını yürüten Turkia Havacılık, sıcak hava balonları için sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanan yakma ünitesi geliştirdi.

Halihazırda sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile uçurulan sıcak hava balonları, LNG'li yeni yakma üniteleri ile yüzde 40 tasarruf sağlayacak. Ayrıca LNG'li uçuşların enerji değeri, alternatif gazlara göre yaklaşık yüzde 50 daha yüksek olacak. Yani yedek dört yakıt tüpü yerine iki tüp taşımak yeterli gelecek ve böylece yolcu sayısı artırılabilecek. Patenti alınan ürün, yüksek enerji değeri sayesinde yedek yakıt tüpü sayısını da yarı yarıya azaltacak. Şirket, 4 yıl içinde dünyadaki balonların yüzde 80'inin Türk patentiyle uçmasını hedefliyor.

Maliyet yüzde 40 azalacak

Açıklamada yer verilen detaylara göre dünyada her yıl ortalama 8 bin sıcak hava balonu satılıyor. Bunların tamamı LPG'li yakma ünitesine sahip ve bu yakma üniteleri yüksek maliyetli oluyor. Turkia Havacılık şirketinin geliştirdiği LNG'li yakma üniteleri normalde 70 bin ile 130 bin Euro arasında değişen ithal yakma ünitesi ve sıcak hava bolunu maliyetini yüzde 40 oranında azaltacak. LPG'li üniteden daha yüksek güvenirlilik sunan ürünün kullanımı sırasında ortaya çıkan gaz havada yok oluyor ve karbon emisyon değerleri önemli ölçüde düşüyor. Bu da ürünün doğaya ve insan sağlığına zarar vermesini engelliyor.

Turkia Havacılık, 2021 yılı içinde ticarileşmesi beklenen LNG'li yakma ünitesiyle önümüzdeki dört yıl içinde dünya sıcak hava balon sektörünün yüzde 80'ini "Made in Turkey" yakma üniteleriyle dönüştürmeyi hedefliyor. Çevre dostu, düşük maliyetli, yüksek enerji verimli ürün; başta turizm olmak üzere büyük sanayi kuruluşlarının enerji jeneratörlerinde, otel ve restoranlarda, küçük binek araçlarında kullanılabilecek şekilde geliştiriliyor.

Türkiye'de balon turizmi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün tespit ettiği, yüksek turizm geliri sağlayacak 10 uçuş bölgesi mevcut. Uçuş izinleri de SHGM tarafından veriliyor. 350 sıcak hava balonu ile Nevşehir- Kapadokya en büyük uçuş bölgesi olarak dikkati çekiyor. Denizli- Pamukkale'de 70, Mardin'de 15 sıcak hava balonu uçuruluyor. Urfa Göbeklitepe, Kayseri ve Ordu'nun da içinde bulunduğu 7 bölgede uçuşların bu yaz başlamasını bekliyoruz. Balonların Türkiye'de ve dünyada ağırlıklı kullanım alanı turizm. Meteorolojide, keşif amaçlı çalışmalarda, coğrafi olarak ulaşımı güç bölgelerde bilimsel çalışmalarda da kullanılıyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkia Havacılık Kurucusu Hüseyin Dinç yakın zamanda KKTC'nin balon turizmi ile tanıtımı için hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Kendi yakma ünitelerimizi kullanacağımız balonlarla Anamur'dan Girne ve Magosa'ya turistik uçuşlar yapacağız." ifadelerini kullandı.

LNG'li, yakma ünitesi için 20 yıllık incelemeli patentini alan Turkia bu alanda birlikte çalışacakları yetkin akademisyen arayışını sürdürüyor. Almanya ve İspanya'dan gelen patent satın alma, ortaklık yapma tekliflerini reddeden firma, yeni nesil yakma ünitesini küçük değişikliklerle farklı sektörlere adapte etmeye hazırlanıyor.

Havacılık, Türkiye, Turizm, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya balonlarının yüzde 80'i Türk patenti ile uçacak - Son Dakika


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