Dünya Curling şampiyonası Erzurum'da yapılacak - Son Dakika

Dünya Curling şampiyonası Erzurum'da yapılacak

Erzurum'da yapılacak olan Dünya Karışık Çiftler Curling şampiyonası öncesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Erzurum'da yapılacak olan Dünya Karışık Çiftler Curling şampiyonası öncesi tanıtım toplantısı yapıldı.

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5-12 Aralık tarihinde Erzurum'da yapılacak olan Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonasına 23 ülke ve çok sayıda sporcu katılacak. Erzurum Curling Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Ak Parti Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Türkiye Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin ve Milli Takım Curling oyuncuları katıldı.


Erzurum'un ilk defa Dünya Curling Şampiyonasına ev sahipliği yapacağını belirten Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, "Pandemi sürecinden dolayı Curling aktivitelerine ara vermek zorunda kalmıştık. Sağlık bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerden sonra bire bir mücadele dalında olmadığımızdan dolayı finalleri yapma kararı aldık. sporcularımızın ateşlerini ölçerek gerekli testleri yaptırdık. Salonumuzda ki her türlü dezenfektan önlemini aldık. Dünya şampiyonası da Aralık ayında Erzurum'da yapılacak. Erzurum ilk defa Dünya Curling Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Pandemi sürecinin yaşandığı bu dönemde Şampiyonaya 23 ülke katılacak. Burada takımımızla çok önemli müsabakalar yapıp olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz. Hem ülkemizin hem de şehrimizin tanıtımını yapacağız. Sağlıkta güvenli ülke Türkiye, sporda güvenli şehir Erzurum sloganıyla yola çıktık. Bu sloganı 18 yıldır sağlığa yapılan yatırımlara borçluyuz. Önümüzde ki süreçte 40 ülkenin katılacağı bir şampiyonaya daha adayız" dedi.


Tanıtım Toplantısında konuşan Erzurum Ak Parti Milletvekili Recep Akdağ, Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonasının Erzurum'da gerçekleştirilecek olmasından dolayı mutlu olduğunu ve genç sporcuların önemli başarılar elde ederek Türkiye'yi gururlandıracağını söyledi.


Toplantı sonunda Erzurum Valisi Okay Memiş, Ak Parti Milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok Curling yaptı. - ERZURUM

Recep Akdağ, AK Parti, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Curling şampiyonası Erzurum'da yapılacak - Son Dakika Spor
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