Dünya emekçi kadınlar gününe özel 300 yeni istihdam - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne Özel, 300 Esenyurtlu kadının istihdamını sağladı.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 300 kadının istihdam edilmesini sağladı. İşsizliğe çözüm bulabilmek, iş arayışı içinde olan vatandaşların istihdamının sağlanması için çalışmalarını sürdüren ESBİM, iş arayanları ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. ESBİM, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için özel bir çalışma yaptı. Sektörün öncü firmaları ile görüşen ESBİM, kadınların işe alınması için mülakat başlattı. Saat 11.00'de başlayan mülakatlar sonucu 300 kadın işe yerleştirildi.

"Sizlerle beraber Esenyurt'un güzelleşeceğini biliyorum"

Mülakatlara katılan kadınlara seslenen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Her zaman sizin yanınızda olacağımızı unutmayın. Her sorununuzda olanaklarımız çerçevesinde elimizden geldiğince elimizi size uzatacağız. Çalışmak, üretmek, hakça paylaşmak, kardeşçe yaşamak için birbirimizi kucaklayarak size yakın duracağız. Sizlerle beraber Esenyurt'un güzelleşeceğini biliyorum" diye konuştu.

Pandemi kurallarına dikkat edildi

Girişte ateşleri ölçülerek alınan kadınlara, kişisel dezenfektan, kalem ve su verildi. Olası bir sağlık sorunu ihtimaline karşı da hasta nakil ambulansı hazır bekletildi. - İSTANBUL