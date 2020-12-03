'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI - Son Dakika

ESENYURT'ta doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan (37) ile hiçbir engeli bulunmayan eşi Esra, gerçekten sevince tüm engellerin aşılabildiğini gösterebilmek için 2 yıl önce birlikte kaçarak özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde nikah masasına oturduklarını söyledi.

TESADÜFEN TANIŞTILAR

Esra Dalgıç. Esenyurt Meydanı'nda dolaşırken, doğuştan yürüme engelli ve boyu oldukça kısa Murat Akdoğan ile tanışarak kısa sürede onu sevdi. Arkadaşlıkları bir süre sonra duygusal ilişkiye dönen çitten Murat Akdoğan, Esra Dalgıç'ın ailesinin karşı çıktığını göz önüne alarak bu ilişkiyi sona erdirmek istedi. Ancak, baskıya rağmen genç kızın kendisini sevdiğini gören Murat Akdoğan, bir arkadaşının yardımı ile Bağcılar'daki bir arkadaşının evine sevdiği kız ile kaçtıktan sonra kendi deyimleri ile aşklarının sınır tanımadığını göstermek için bir hafta sonra özellikle seçtikleri 3 Aralık 2018 tarihindeki Dünya Engelliler Günü'nde nikah masasına oturarak evlendi.

EL BİRLİĞİ İLE DÜĞÜN VE 20 AY SONRA BALAYI

Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar, Murat-Esra Akdoğan'ın Esenyur'taki küçük kiralık bir evde kısıtlı koşullarda yaşamlarını sürdürdüklerini öğrenince durumları ile yakından ilgilendi. Engellerini aşarak mutlu bir yaşamları olan çiftin düğün yapamadan evlendikleri için buruk olduğunu öğrenen Vardar, Avcılar'daki tanınmış kişi ve kuruluş temsilcileri ile bağlantılar kurarak, aşkları ile inanılmazı gerçekleştiren çiftin evlerindeki bazı ihtiyaçları hayırseverlerin yardımı ile karşıladı. Ayrıca Avcılar'daki esnafın el birliği yapması ile geçen Ağustos ayında Murat-Esra Akdoğan çifti için kır bahçesinde düğün yapıldı. Düğünlerinde mutlulukları her hallerinden belli olan çift ayrıca Şarköy Belediyesi'nin konuğu olarak 3 gün 3 gece bir otelde gecikmiş de olsa balayı yaptı.

SIKINTILARA RAĞMEN MUTLU BİR YAŞAM

Akdoğan çifti, engelli aylığı ile küçük kiralık bir evde tüm olanaksızlıklara rağmen 2 yıldan bu yana mutlu bir yaşam sürdürürken, umutlarını hiçbir zaman yitirmediklerini, önlerine çıkan engelleri aşkları sayesinde aştıklarını anlattı. Murat Akdoğan, çevrelerindekilerin arada getirdiği cep telefonlarını atölye haline getirdiği evinin bir köşesinde tamir ederek aile bütçesine katkıda bulunurken, hayallerinden birisinin geçmişte olduğu gibi küçük bir telefon tamir dükkanı açabilmek olduğunu söyledi. Esra Akdoğan, akülü aracı bulunmayan, eşini bir odadan diğerine kucağına alarak taşırken, evliliklerinde her şeyin çok güzel gittiğini belirterek, "Ben kendimi Murat'a bakıyor gibi hissetmiyorum. Sadece bazı konularda yardımcı oluyorum. Evliliğimiz, mutluluğumuz gayet güzel. Sıkıntılarımız elbette var. Kiralar yüksek. Başımızı sokabileceğimiz iki göz bir evimiz de olsa başka ne isterim'ö diye konuştu.

Doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan, bütün engellilerin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlarken, düğün hayallerini gerçekleştiren AVENDER'in engellilere destek amaçlı 'Bir el de sen ver' projesinin desteklenmesini istedi.