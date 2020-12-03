'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI - Son Dakika

'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI

03.12.2020 13:11
'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI, System.String[]

ESENYURT'ta doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan (37) ile hiçbir engeli bulunmayan eşi Esra, gerçekten sevince tüm engellerin aşılabildiğini gösterebilmek için 2 yıl önce birlikte kaçarak özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde nikah masasına oturduklarını söyledi.

ESENYURT'ta doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan (37) ile hiçbir engeli bulunmayan eşi Esra, gerçekten sevince tüm engellerin aşılabildiğini gösterebilmek için 2 yıl önce birlikte kaçarak özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde nikah masasına oturduklarını söyledi.

TESADÜFEN TANIŞTILAR

Esra Dalgıç. Esenyurt Meydanı'nda dolaşırken, doğuştan yürüme engelli ve boyu oldukça kısa Murat Akdoğan ile tanışarak kısa sürede onu sevdi. Arkadaşlıkları bir süre sonra duygusal ilişkiye dönen çitten Murat Akdoğan, Esra Dalgıç'ın ailesinin karşı çıktığını göz önüne alarak bu ilişkiyi sona erdirmek istedi. Ancak, baskıya rağmen genç kızın kendisini sevdiğini gören Murat Akdoğan, bir arkadaşının yardımı ile Bağcılar'daki bir arkadaşının evine sevdiği kız ile kaçtıktan sonra kendi deyimleri ile aşklarının sınır tanımadığını göstermek için bir hafta sonra özellikle seçtikleri 3 Aralık 2018 tarihindeki Dünya Engelliler Günü'nde nikah masasına oturarak evlendi.

EL BİRLİĞİ İLE DÜĞÜN VE 20 AY SONRA BALAYI

Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar, Murat-Esra Akdoğan'ın Esenyur'taki küçük kiralık bir evde kısıtlı koşullarda yaşamlarını sürdürdüklerini öğrenince durumları ile yakından ilgilendi. Engellerini aşarak mutlu bir yaşamları olan çiftin düğün  yapamadan evlendikleri için buruk olduğunu öğrenen Vardar, Avcılar'daki tanınmış kişi ve kuruluş temsilcileri ile bağlantılar kurarak, aşkları ile inanılmazı gerçekleştiren çiftin evlerindeki bazı ihtiyaçları hayırseverlerin yardımı ile karşıladı. Ayrıca Avcılar'daki esnafın el birliği yapması ile geçen Ağustos ayında Murat-Esra Akdoğan çifti için kır bahçesinde düğün yapıldı. Düğünlerinde mutlulukları her hallerinden belli olan çift ayrıca Şarköy Belediyesi'nin konuğu olarak 3 gün 3 gece bir otelde gecikmiş de olsa balayı yaptı.

SIKINTILARA RAĞMEN MUTLU BİR YAŞAM

Akdoğan çifti, engelli aylığı ile küçük kiralık bir evde tüm olanaksızlıklara rağmen 2 yıldan bu yana mutlu bir yaşam sürdürürken, umutlarını hiçbir zaman yitirmediklerini, önlerine çıkan engelleri aşkları sayesinde aştıklarını anlattı.  Murat Akdoğan, çevrelerindekilerin arada getirdiği cep telefonlarını atölye haline getirdiği evinin bir köşesinde tamir ederek aile bütçesine katkıda bulunurken, hayallerinden birisinin geçmişte olduğu gibi küçük bir telefon tamir dükkanı açabilmek olduğunu söyledi. Esra Akdoğan, akülü aracı bulunmayan, eşini bir odadan diğerine kucağına alarak taşırken, evliliklerinde her şeyin çok güzel gittiğini belirterek,  "Ben kendimi Murat'a bakıyor gibi hissetmiyorum. Sadece bazı konularda yardımcı oluyorum. Evliliğimiz, mutluluğumuz gayet güzel. Sıkıntılarımız elbette var. Kiralar yüksek. Başımızı sokabileceğimiz iki göz bir evimiz de olsa başka ne isterim'ö diye konuştu.

Doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan, bütün engellilerin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlarken, düğün hayallerini gerçekleştiren AVENDER'in engellilere destek amaçlı 'Bir el de sen ver' projesinin desteklenmesini istedi.

'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI
'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI
'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI
'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI
'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI
'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI
'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI
'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI
'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI

Dünya Engelliler Günü, Esenyurt, Evlilik, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı
Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu         
13:02
Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil         
12:24
Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 102 yaşında ise iki kere yakalandığı koronayı yendi Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 102 yaşında ise iki kere yakalandığı koronayı yendi         
12:00
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak         
11:17
2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor         
10:59
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir         
10:34
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu         
09:59
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 13:33:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ' ONLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei