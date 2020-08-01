Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 683 bin 266'ya yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 683 bin 266'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 683 bin 266, virüs tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 771 bin 308'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 683 bin 266'ya yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 683 bin 266, virüs tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 771 bin 308'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 167 bin 839'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 706 bin 59 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 156 bin 752'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 666 bin 298 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 92 bin 568'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 414 bin 735 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 19 bin 217 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 9 bin 457 olurken, vaka sayısı 355 bin 667'ye yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIAvrupa'da ise İtalya'da toplam vaka sayısı 247 bin 537 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 141 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 210 bin 665 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 193 bin 600 kişinin iyileştiği ve toplamda 9 bin 224 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 841 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 68 bin 751 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 546 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere'de ise toplam vaka sayısı 303 bin 181 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 119'a yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 16 BİN 766'YA ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 16 bin 766'ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 304 bin 204'e çıktığı açıklandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 09:58

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 683 bin 266'ya yükseldi - Son Dakika Dünya
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