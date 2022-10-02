DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ'NDE YAĞIŞA ALDIRMADAN YÜRÜDÜLER - Son Dakika
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DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ'NDE YAĞIŞA ALDIRMADAN YÜRÜDÜLER

02.10.2022 11:57

'DÜNYA Yürüyüş Günü' kapsamında Bostancı'da toplanan Kızılay gönüllüleri sağanak yağışa rağmen Maltepe etkinlik alanına yürüdü.

'DÜNYA Yürüyüş Günü' kapsamında Bostancı'da toplanan Kızılay gönüllüleri sağanak yağışa rağmen Maltepe etkinlik alanına yürüdü.

'Dünya Yürüyüş Günü' etkinlikleri kapsamında Kızılay öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Kadem Ekşi, Kızılay şube başkanları ve çok sayıda Kızılay gönüllüsü Kadıköy Bostancı iskelesinde toplandı. Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite konularında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüş sağanak yağışa rağmen devam etti ve Maltepe Etkinlik Alanında son buldu.

Yürüyüşe katılan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Sağlık için yürüyoruz. Bildiğiniz gibi Kızılay afet anlarında insanların yardımına koşan bir kurum. Geçmişte tarih boyunca şahit olduk. Savaşlarda, Kurtuluş Savaşı'nda, cephede insanlık için mücadele etti. Dün Pakistan'da, Afrika'da sel oldu, çeşitli afetler oldu. Orada yardımlara koştu. Ülkemizde bir deprem olduğunda, bir sel felaketi veya başka bir afet olduğunda Kızılay oraya koşuyor. Bildiğimiz gibi sağlık çok önemli. Günümüzün modern yaşantısında insanlar özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yürümeyi unutuyor. İş yaşamındaki koşturmaktan bugün de Kızılay önderliğinde güzel bir proje üretiliyor. Farkındalık yaratıyoruz. Yürümek çok önemli. Sağlık için yürüyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Kadem Ekşi, "Bugün İstanbul bereketiyle bizleri karşıladı. Aşkla, Kızılay gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticilerimiz, değerli Maltepe Kaymakamımız ve Kızılay Şube Başkanlarımızla birlikte yürüyoruz. Sağlıklı bir yaşam için adım adım 10 bin adım diyor hekimlerimiz. Bizler de bu sürece katkı koymamız gerekiyor. Özellikle İstanbul kent yaşamı insanları eve hapsetmiş durumda. Özellikle yaşlılarımız, annelerimizin hareket etmeleri gerekiyor. Sağlıklı bir yaşamın temeli hocalarımız anlatıyor, yürümek. Bizler de bu farkındalığı büyütmek İstanbul'da adım adım sağlıklı yaşam için yürümeyi akabinde tabii koşmayı teklif ediyoruz bütün İstanbullulara Kızılay gönüllüleri olarak. Bugün de İstanbul'un 39 ilçesindeki çok değerli Kızılay gönüllüleriyle, başkanlarımızla birlikte adım adım yürümeye, bu güzellikleri paylaşmaya; denizi, maviyi yeşili bir bütün olarak bugün Maltepe sahilindeki dostlarımızla da paylaşmış olacağız. Etkinliğe destek veren bütün başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kızılay ailesi adına teşekkür ediyoruz. Var olsunlar. İyi ki varlar." dedi.

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İstanbul'da 'Sağlıklı Yaşam Şenliği' düzenlendi İstanbul'da 'Sağlıklı Yaşam Şenliği' düzenlendi Sağlıklı yaşama dikkati çekmek için Kadıköy'den Maltepe'ye yürüdüler Sağlıklı yaşama dikkati çekmek için Kadıköy'den Maltepe'ye yürüdüler
Kaynak: DHA

İstanbul, Maltepe, Kızılay, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ'NDE YAĞIŞA ALDIRMADAN YÜRÜDÜLER - Son Dakika

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