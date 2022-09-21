Karahantepe, ünlü belgesel kanalıyla dünyaya tanıtılacak - Son Dakika
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Karahantepe, ünlü belgesel kanalıyla dünyaya tanıtılacak

21.09.2022 11:06

Dünyaca ünlü Amerikan televizyon kanalı History Channel, neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Karahantepe Ören Yeri'nin belgeselini çekiyor.

Dünyaca ünlü Amerikan televizyon kanalı History Channel, neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Karahantepe Ören Yeri'nin belgeselini çekiyor.

Göbeklitepe'deki yapıların benzerlerine rastlanan ve kazı çalışmalarının sürdüğü Karahantepe araştırma, kitap, film, belgesel, dizi ve filmlere konu olmaya başladı.

Tarihi ören yeri, ulusal medya kuruluşlarının yanı sıra uluslararası birçok yapıma imza atan senarist ve yönetmenlerin de dikkatini çekiyor.

Dünyaca ünlü Amerikan televizyon kanalı History Channel, ünlü programcılar Andrew Colins, ve Hugh Newman'ın da aralarında bulunduğu araştırmacı, yazar ve tarihçilerle Karahantepe Ören Yeri'nde belgesel çekimine başladı.

Türkiye Film Komisyonu Başkanı ve yapımcı Sait Yardımcı, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yabancı film ve prodüksiyon ekipleriyle işbirliği içinde Türkiye'nin tanıtımına ve turizmine destek sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Kanalın dünya çapında çok ciddi bir kitlesi ve takipçisi olduğunu hatırlatan Yardımcı, şu anda proje kapsamında daha çok dünya çapında öne çıkan tarihi mekanlara yöneldiklerini ifade etti.

Kanalın dünyanın farklı antik kent ve arkeolojik alanlarında 14 bölüm çektiğini aktaran Yardımcı, 15'inci bölümün ise Karahantepe olarak planlandığını belirtti.

Yardımcı, kanalın yaptığı belgesellerin her bir bölümünün 50 milyondan fazla izleyiciye ulaştığına dikkati çekti.

Karahantepe'nin 1 saatlik tanıtımı yapılacak

Yaklaşık bir saat boyunca Karahantepe'nin kanal aracılığıyla dünyadaki tüm izleyicilere ulaştırılacağını belirten Yardımcı, şöyle devam etti:

"Karahantepe farklı bir bakış açısıyla ele alınacak. Aynı zamanda tarihsel bir genel bakış sunacak olan programın sunucuları arasında Amerika'dan gelen 2 önemli programcı var. 2 gün çekimler yapacağız. Daha önce Göbeklitepe'de çekmiştik bu sefer Karahantepe'de çekim yapılıyor. Bugüne kadar olan 14 bölüm arasında Göbeklitepe de yer almıştı. Hatta Göbeklitepe ile Kapodakya arasında bir bağlantı olduğuna ilişkin görüş de o bölümde vardı. Karahantepe'de biraz daha derinlemesine araştırmalar ve bu konuyla alakalı görüşler olacak. Biraz da belgesel gizemi gereği şu an doğal olarak her şeyi anlatamıyoruz."

"Büyük bir tanıtım ayağımıza geldi"

Yardımcı, dünya çapındaki bir kanalın bir saatini Karahantepe'ye ayırmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki tarih envanterinin yurt dışında tanıtımının ülkeye ciddi katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Bu belgesel aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışı tanıtımları kapsamında da önemli bir yer edinmiş oluyor. Büyük bir tanıtım ayağımıza geldi. Bu önümüzdeki yıllarda daha fazla yabancı turistin Karahantepe'yi ziyaret etmesine imkan tanıyacaktır. Sanıyorum bir kaç ay içinde yayın gerçekleştirilmiş olur ama bugünden net tarih vermek doğru olmaz. Bu tür kanalları izleyen hedef kitle normal seyircilerden farklıdır. Bu kanalları takip eden kitle daha çok yönlendirici konumda olan gruplarda yer alıyor. Hem tarihi merak edenler hem gezginler için bu belgeseller dünya çapında rehber niteliğinde bir program oluyor. Göbeklitepe'den sonra Karahantepe tanıtımı da yapıldıktan sonra dünyada ciddi bir ilgi gördü. Şu anda bu bölgeyi tarihi anlamda en geniş ele alabilecek olan dünya çapındaki tek kanal da tartışmasız rakipsiz en çok izlenen History Channel."

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karahantepe, ünlü belgesel kanalıyla dünyaya tanıtılacak - Son Dakika

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