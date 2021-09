Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri - Son Dakika

Sağlıktan politikaya, yaşama dair gelişen ve değişen tüm bilgiler burada. En güncel yaşanan olaylar ile tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

TOGG, TEKNOFEST'TE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Atatürk Havalimanında, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Teknofest, ziyaretçilerini bekliyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ, tarafından piyasaya geliştirilmesi takip edilen Türkiye'nin yerli ve milli aracı Teknofest'te ziyaretçilere tanıtılıyor. Teknofest 2021 tanıtımı gerçekleşti. Tanıtımda Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Rekor şekilde başvuru aldık, halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek ve ilk defa insansız hava araçları ile insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir görsel göreceğiz" dedi. Teknofest'te yer alacak parçalardan biri de Togg araçları oldu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KALACAK YER BULAMADI

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla üniversite öğrencilerinin en büyük problemlerinden biri barınma oldu. Yüksek kira ve yurt ücretleri nedeniyle hala yerleşecek bir yer bulamayan öğrenciler "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı. Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda sabahlayan öğrenciler, "Komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikâyesini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Milliyet'te yer alan habere göre, kalacak yerleri olmadığını belirten öğrenciler, yaptıkları açıklamada "Abartılı bir tepki vermiyoruz, komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikâyesini anlatıyoruz" ifadelerini kullandılar.

SGK'NIN KARŞILAMADIĞI GRİP AŞISI ECZANELERE GELMEYE BAŞLADI, FİYATI 85,12 TL

Koronavirüs salgınıyla her zamankinden daha önemli hale gelen grip aşısı eczanelere gelmeye başladı. SGK'nın karşılamadığı aşının fiyatı 85.12 TL. Grip aşısının eylül ve kasım ayında yapılması önerisinde bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, "Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlar" ifadeleri yer aldı. Milliyet gazetesinin haberinde görüşlerine yer verilen Saydan, grip aşısının eylül ve kasım ayında yapılması önerisinde bulunarak, "Grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından 1 yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır" dedi.

İNGİLİZ ORDUSU İÇİN TERCÜMANLIK YAPAN 250'DEN FAZLA AFGAN'A AİT BİLGİLER PAYLAŞILDI

Afganistan'da bulunan tercümanların hayatlarına mal olacak bir hata meydana geldi. İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait kimlik bilgisi, Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bir e-posta'ya yanlışlıkla kopyalandı. Büyük hata sonrası İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace inceleme başlatırken, yapılan hatanın özellikle Afganistan'da bulunan tercümanların hayatlarına mal olabileceği ifade edildi. Söz konusu e-posta, Afganistan'dan tahliye edilmeyi bekleyen onlarca kişiye gönderildi. Yazılı bir açıklama yapan Savunma Bakanlığı, özür diledi.

TRAFİK CEZALARINDA ÖNEMLİ İKİ DETAYA DİKKAT

Trafikte yapılan hataların bedeli ceza olarak karşımıza çıkıyor. Kaçak geçişte, hız veya kırmızı ışık ihlalinde elektronik denetim sistemi tespitiyle plakaya anında ceza yazılabiliyor. Ancak cezaların iptal edilme ihtimalleri de söz konusu. Sürücünün imzasının olmadığı ve fotoğraf detayının olmadığı tutanaklara itiraz edildiğinde cezanın iptaline karar verilebiliyor. Hız sınırı aşımı, kırmızı ışık ihlali, direksiyon başında telefonla konuşma, köprü ve otoyollardan kaçak geçiş gibi hataları yapanlar trafik cezasından kaçamıyor. Özellikle köprü ve otoyolları kullanan sürücüler kaçak geçiş cezalarının gelmesinden dertli. Bunun da farklı nedenleri var. Bazen köprü veya otoyoldaki HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ve OGS'den (Otomatik Geçiş Sistemi) kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Bazen de yeterli bakiyenin bulunmaması nedeniyle ceza kesiliyor. Kesilen cezalar ise aylar sonra tebliğ ediliyor. Bu da ayrı bir mağduriyet oluşturuyor. Bunun için vatandaşın şüpheli hallerde kendi kontrolünü yapması şart.

