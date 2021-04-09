Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları - Son Dakika
BBC

Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları

09.04.2021 23:27
Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları, System.String[]

Dünya genelinde kraliyet aileleri, eski ve görevdeki devlet ve hükümet başkanları, Prens Philip'in 99 yaşında ölümün ardından taziye mesajları yolladı.

Dünya genelinde kraliyet aileleri, eski ve görevdeki devlet ve hükümet başkanları, Prens Philip'in 99 yaşında ölümün ardından taziye mesajları yolladı.

Avrupa'daki Kraliyet ailelerinin dışında, çok sayıda İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülkenin liderleri Prens Philip'in istisnai kamu hizmetini övdü ve görev, azim ve Kraliçe 2. Elizabeth'e bağlılıkla geçen yaşamını andı.

ABD Başkanı Joe Biden de başsağlığı mesajı yollarken "İngiltere halkı, İngiliz halkı ve ailesine" olan bağlılığını, ayrıca İkinci Dünya Savaşı sırasındaki hizmetlerini, çevre sorunlarına verdiği desteği ve gençlere ilham vermesini övdü. Donald Trump, Barack Obama ve Gorge W. Bush da başsağlığı mesajları yayımladı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Prens Philip'in ölümü dolayısıyla Kraliçe İkinci Elizabeth'e bir taziye mesajı gönderdi.

Prens Philip'in ölümünden duyduğu derin üzüntüyü bildiren Putin, İngiltere'nin modern tarihinde birçok önemli olayın Prens Philip ile anıldığını, Prens'in İngiliz toplumundan ve diğer uluslardan saygı gördüğünü belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Prens Philip'in "Almanya'yla dostluğu, açık sözlü doğası ve görev duygusunun unutulmayacağını" söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Prens Philip'in "örnek gösterilecek bir yaşam sürdüğünü" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından bir taziye mesajı paylaştı ve "Ülkem ve Türk halkı adına en derin başsağlığı dileklerini sunuyorum. Kraliyet Ailesi ve Birleşik Krallık halkının acısını paylaşıyorum" dedi.

Kraliyet ailelerinden mesajlar

Prens Philip'in çok sayıda Avrupa'aki çok sayıda mevcut ve eski Kraliyet ailesiyle kan bağı bulunuyor ve birçoğu da başsağlığı mesajları gönderdi.





İspanya Kralı Felipe ve Kraliçesi Letizia yolladıkları telegrafta "Lilibet teyze (Prens'in Kraliçe Elizabeth'i çağırdığı isim) ve Sevgili Amca Philip'e tüm sevgilerimizi yolluyoruz. İspanyol Kralı ve Kraliçesi, Kraliçe 2. Elizabeth'e hitaben "Onunla paylaştığımız anları, hizmet mirasını, Kraliyet ve Birleşik Krallık'a sizin yanınızdaki bağlılığını hiç unuçtmayacağız" denildi.

İsveç Kralı Carl Gustaf, Dük için, "Ailemiz için yıllarca büyük değer verdiğimiz, harika bir arkadaştı" sözlerini sarf etti.

İsveç Kraliyet Ailesi Sözcüsü Margareta Thorgren ise BBC'ye yaptığı açıklamada, Kral'ın ve Dük'ün İngiltere'de bir gemi yolculuğunu yaptığını söyledi ve ekledi: "Bu, aralarındaki büyük dostluğun başlangıcıydı."

Hollanda Kraliyet Ailesi, Prens Philip'i büyük bir saygıyla andıklarını söyledi. Yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Uzun yaşamını İngiliz halkının hizmetine, birçok görev ve sorumluluğa adadı. Parlak kişiliği unutulmayacak bir izlenim yarattı."

54 ülkeden oluşan İngiliz Uluslar Topluluğu'ndan da taziye mesajları geldi.

En uzun süre göre yapan kraliçe eşi

Buckingham Sarayı, dün Kraliçe İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe İkinci Elizabeth, büyük bir üzüntüyle sevgili eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Ekselansları, Windsor Kalesi'nde huzurlu bir şekilde yaşamını yitirdi" denildi.

İngiltere tarihindeki en uzun süre hizmet veren Kraliçe eşi olan Prens Philip, hastanede bir ay süren tedavisinin ardından 16 Mart'ta Windsor'a dönmüştü.

Başbakan Boris Johnson, Prens Philip'in "hayatının sayısız gence ilham olduğunu" söylemiş ve Başbakanlık'ta bir açıklama yapan Johnson, "Kraliyet Ailesi'ni ve monarşiyi yönlendirerek bu kurumun ulusal hayatımızın dengesi ve mutluluğu için tartışmasız bir şekilde hayati kalmasına yardımcı oldu" demişti.





Çiçekler bırakıldı

Buckingham Sarayı'ndaki bayrak yarıya indirilirken, sarayın kapısına Prens Philip'in öldüğünü bildiren bir duyuru asıldı.

Halk sarayın dışına, nergisler, güller ve zambakların da bulunduğu çiçekler koyarken, yüzlerce kişi saygılarını sunmak için Windsor Kalesi'ne gitti.

Ancak hükümet halka, koronavirüs salgını nedeniyle toplanmama ve kraliyet konutlarının önüne çiçekler bırakılmaması çağrısı yaptı.

rens Philip'in cenazesi Windsor'daki St George Kilisesi'nde yapılacak, ancak koronavirüs salgını nedeniyle cenaze düzenlemelerinin değiştirileceği belirtildi.

Ayrıca cenazenin, bir devlet töreni olmayacağı ve katafalka konulmayacağı vurgulandı.

Ancak Prens Philip'in bedeni tören öncesi hem gelenekler hem de vasiyetine uygun olarak Windsor Kalesi'nde bekletilecek.

Devlet töreni olmayacak

Cenaze töreninin ayrıntılarını da Buckingham Sarayı duyuracak.

Bu arada cenazeden sonraki günün sabahına dek, Birleşik Krallık'taki tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilecek.

Prens, Prenses Elizabeth ile kraliçe olmadan beş yıl önce 1947 yılında evlendi, en uzun süreli kraliyet eşi oldu.

Edinburgh Dükü, tedavi nedeniyle bir ay kaldığı hastaneden Mart ayında taburcu edildi.

Londra'da bulunan St Bartholomew's'ta daha önceden de var olan bir kalp hastalığıyla ilgili bir operasyon geçirdi.

Prens Philip ve Kraliçe'nin dört çocuk, sekiz torun ve 10 torun çocuğu vardı.

İlk oğulları, Galler Prensi Charles 1948 yılında doğdu, onu 1950 yılında kız kardeşi Prenses Anne izledi, York Dükü Prens Andrew 1960 yılında, Wessex Kontu Prens Edward 1964 yılında dünyaya geldi.

Prens Philip, Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921 yılında dünyaya geldi.

Babası, Yunanistan Kralı Birinci George'un küçük oğlu Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew idi.

Annesi Prenses Alice ise Lord Louis Mountbatten ile Kraliçe Victoria'nın torununun kızının kızıydı.

Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları
Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları
Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları
Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları
Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları
Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları
Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları
Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları

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Son Dakika Dünya Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları - Son Dakika Dünya

BBC

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