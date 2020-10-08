Dursunbey OSB'de yerli ve milli RES üretilecek - Son Dakika

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde 60 dönümlük alana yer tahsisi yapılan MİLRES A.Ş, yerli ve milli olarak RES motoru ve ekipmanlarını üretecek. OSB'de yatırım yapacak firma Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a ayrıntılı bir sunum yaparak, yatırım ile ilgili bilgi verdi.

Göreve geldiği 2014 yılında işsizlik ve göçün önüne geçmek amacı ile projelendirdiği Organize Sanayi Bölgesi hayalini kısa sürede hayata geçiren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, bu büyük projenin meyvelerini toplamaya başladı. Önümüzdeki aylarda altyapı çalışmalarının tamamlanması hedeflenen OSB'ye yatırımcıların ilgisi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 11 firmaya yer tahsisi yapılan OSB'de, yerli ve milli olarak Rüzgar Enerji Santrali üretimi yapan MİLRES firmasına da 60 dönümlük yer tahsisi yapıldı.

Dursunbey OSB'de yapacakları yatırım ile ilgili Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a sunum yapan MİLRES yönetim kurulu başkanı Ahmet Cem Yalçın, üretimin detayları hakkında bilgi verdi. Rüzgar tribünü üretimi ile ilgili yıllardır Balıkesir bölgesinde arge çalışması yürüttüklerini ifade eden Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın tavsiyesi ile Dursunbey OSB'ye yönlendiklerini söyledi. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın da kendilerine destek verdiğini ifade eden Yalçın, OSB'deki faaliyetlerine hızla başladıklarını belirtti. Bir yıl içerisinde 60 dönümlük arazide üretim yapacaklarını söyleyen Yalçın, Dursunbey OSB'de tribünün tüm parçalarının üretimini yapacaklarını hatırlattı. Aselsan ile birlikte çalıştıklarını da söyleyen Yalçın, hem iç piyasa hem de dış piyasaya üretim yapacaklarını ifade etti.

Milli Enerji hamlesi konusunda üstün hizmetleri olan Ahmet Cem Yalçın'a teşekkür eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın tavsiyesi ile firmanın Dursunbey OSB'de yatırım yapacağını ve istihdama katkı sağlayacağını söyledi. OSB'de yakın zamanda rüzgar tribünlerinin üretiminin başlayacağını söyleyen Başkan Bahçavan, enerjide dışa bağımlılığın bu şekilde parça parça sonlanacağını ve Dursunbey'de en büyük sorun olan göç konusunun bu yatırımlarla sonlanacağına inandığını belirtti. Başkan Bahçavan, "Bir haftadan bu yana beş altı tane firma ağırladık. Üç dört tanesi ile anlaşma sağladık ve yavaş yavaş tahsislerimizi yapıyoruz. Yolumuzun, altyapımızın ve enerji nakil hatlarımız da bitmek üzere. Önümüzdeki yıl bu zamanlar inşallah OSB'de beş altı tane fabrikanın bacasının tüttüğünü göreceğiz. Artık işin finaline yaklaşıyoruz. Tabi çok zor süreçlerden geçtik. Bu zorlu süreci dört beş yıl gibi kısa sürede çözdük. Bize bu konularda her zaman destek olan başta sayın Cumhurbaşkanımıza, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR