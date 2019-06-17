Son Dakika Haberleri: Duruşma yarışmasında Ordu Barosu birinci oldu
Son Dakika Güncel Haber

Duruşma yarışmasında Ordu Barosu birinci oldu

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın Doğu Karadeniz Bölgesi birincisi Ordu barosu oldu.

Duruşma yarışmasında Ordu Barosu birinci oldu, System.String[]
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın Doğu Karadeniz Bölgesi birincisi Ordu barosu oldu.

Ankara'da iki gün süren ve 54 baronun stajyerlerinin katıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi elemelerinde Trabzon, Samsun, Tokat, Giresun, Ordu Baroları yarıştı. Yarışmalarda birinciliği Ordu Barosu alırken, Samsun Barosu ikinci, Trabzon Barosu üçüncü oldu.

Bölge elemelerinde birinci olan İstanbul, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Ordu, Malatya ve Diyarbakır barolarının stajyerleri 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde yine Ankara'da gerçekleştirilecek final karşılaşmalarında yarışacak. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Türkiye Barolar Birliği, Doğu Karadeniz Bölgesi, Ordu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: Vali'ye hakaret etmedim Son dakika! Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını kullanıma sundu CHP'li İlhan Cihaner'den Binali Yıldırım'a "burs" yanıtı: Büyük yalan Son Dakika! Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:46:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duruşma yarışmasında Ordu Barosu birinci oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]