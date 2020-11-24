Düzce Belediye Başkanı Özlü'den lise öğretmenine 24 Kasım kutlaması - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Özlü'den lise öğretmenine 24 Kasım kutlaması

24.11.2020 11:47
Düzce Belediye Başkanı Özlü'den lise öğretmenine 24 Kasım kutlaması, System.String[]

Mezun olduğu liseden sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, o dönem biyoloji öğretmeni olan Asuman Demir'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Mezun olduğu liseden sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, o dönem biyoloji öğretmeni olan Asuman Demir'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, mezunu olduğu Düzce Lisesinden Biyoloji Öğretmeni Asuman Demir ve okul arkadaşlarıyla görüştüklerini, eski günleri ve okul anılarını tazelediklerini belirtti.

Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Özlü, "Asuman öğretmenimin şahsında tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor, sağlık ve afiyet diliyorum." ifadesini kullandı.

"Geleceğin inşasında büyük emekleri olan örnek insanlar"

Belediye Başkanı Faruk Özlü, bugüne özel paylaştığı mesajında ise geleceğin mimarı, sevginin, fedakarlığın en somut örneği ve peygamber mesleği olan öğretmenlerin emeklerinin karşılığının asla ödenemeyeceğini vurguladı.

Öğretmenlerin geleceğin inşasında büyük emekleri olan örnek insanlar olduğunu vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Ülkemizi, insanımızı aydınlık geleceğe taşımak için yüksek ideallere sahip, güç şartlar altında Anadolu'nun her köşesinde, ayrıca içinde bulunduğumuz salgın hastalık sebebiyle evlerinde uzaktan eğitim adı altında görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, özveri, sabır ve emek harcayan siz değerli öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli olan ve görevine devam eden tüm öğretmenlerimizin gününü en kalbi duygularımla kutluyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Düzce Belediye Başkanı Özlü'den lise öğretmenine 24 Kasım kutlaması - Son Dakika


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