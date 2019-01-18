Düzce'de 13 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı
2 saat önce
Farklı illerde işlediği farklı suçlardan 18 ayrı yakalama emri bulunan ve 15 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi, Düzce'de yakalandı.
Farklı illerde işlediği farklı suçlardan 18 ayrı yakalama emri bulunan ve 15 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi, Düzce
'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz ve Cinayet Büro ekipleri İstanbul
, Antalya
, Yozgat
ve Kayseri
'de uyuşturucu ticareti, hükümlünün kaçması, hırsızlık, mala zarar verme, iftira gibi suçlardan hakkında 18 yakalama emri ve 15 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verilmiş olan S.Ö'nün Aziziye
Mahallesinde saklandığını tespit etti.
S.Ö, yapılan teknik ve fiziki takip sonrası kaçacağı esnada ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Ö, cezaevine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:06 Kaynak: AA
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