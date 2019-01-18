Son Dakika Haberleri: Düzce'de 13 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

Düzce'de 13 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

2 saat önce

Farklı illerde işlediği farklı suçlardan 18 ayrı yakalama emri bulunan ve 15 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi, Düzce'de yakalandı.

Düzce'de 13 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı, System.String[]
Farklı illerde işlediği farklı suçlardan 18 ayrı yakalama emri bulunan ve 15 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi, Düzce'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz ve Cinayet Büro ekipleri İstanbul, Antalya, Yozgat ve Kayseri'de uyuşturucu ticareti, hükümlünün kaçması, hırsızlık, mala zarar verme, iftira gibi suçlardan hakkında 18 yakalama emri ve 15 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verilmiş olan S.Ö'nün Aziziye Mahallesinde saklandığını tespit etti.

S.Ö, yapılan teknik ve fiziki takip sonrası kaçacağı esnada ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Ö, cezaevine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:06 Kaynak: AA

Kayseri, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de Ulaşıma Açılacak Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı

Şike Sürecinin Olay Kalecisi Sefer Hakan Olgun, Muhtar Adayı Oldu Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 13:11:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de 13 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]