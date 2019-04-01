Düzce'de 2 Bin 267 Kişi Öldü
1 saat önce
Düzce ilinde 2017 yılında 2 bin 267 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Düzce
ilinde 2017 yılında 2 bin 267 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli
Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre 2017 yılında Düzce ilinde 2 bin 267 kişi öldü. Ölenlerin bin 262 'unu erkekler, bin 5'ini kadınlar oluşturdu.
Düzce ilinin ilçelerine incelendiğinde en fazla ölüm bin 224 kişi ile Merkez
ilçesinde oldu. Merkez ilçesini sırasıyla 298 kişi ile Akçakoca
, 142 kişi ile Çilimli
ilçesi, 141 kişi ile Kaynaşlı
ilçesi, 139 kişi ile Yığılca
ilçesi, 134 kişi ile Gölyaka
ilçesi, 98 kişi ile Gümüşova
ilçesi, 91 kişi ile Cumayeri
ilçesinde olmuştur. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
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