Kalp sağlığına dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Son Dakika

Düzce Bisikletçiler Kulübü, Türk Kalp Vakfı iş birliğinde "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla "Arabadan in, bisiklete bin, kalbini koru" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

Anıtpark Meydanı'nda bir araya gelen 50 bisikletçi, yaklaşık 50 kilometrelik parkurda pedal çevirerek kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturdu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Selim Cicu, AA muhabirine, sağlık, ekonomi ve çevre temizliği için bisiklet sürülmesi gerektiğini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kalp hastalığını tetikleyen diyabet ve tansiyon rahatsızlıklarının önüne geçebilmek amacıyla bisiklet sürmenin önemine dikkati çeken Düzce Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Fatih Mehmet Akbaş da herkesi bu sporu yapmaya davet etti.

Kalbinde 4 stent olmasına rağmen bisikletten kopamadığını vurgulayan Erol Kutal da "Yaşama çok daha iyi bağlandık. Düzce'nin çevresi bisiklete çok uygun. Yoğun işimizden kaynaklanan stresimizi engellemesi için bisiklet kullanıyoruz. Bisiklet kullanmaya başladıktan itibaren çok daha kendimi iyi hissediyorum. Daha sağlıklı ve zindeyim." şeklinde konuştu.