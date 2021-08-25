Düzce'ye aileleriyle fındık toplamaya gelen çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Düzce'ye, doğu ve güneydoğu illerinden fındık toplamak için aileleriyle gelen 500 çocuk, düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünce yürütülen "Tarımda Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Model Çalışması" projesi kapsamında, Mardin, Urfa, Şırnak, Adana, Diyarbakır, ve Batman'dan gelen çocuklar, fındık bahçesinde çalışmak yerine eğitim gördü ve çeşitli etkinliklere katıldı. İlk defa gezi teknesine binerek deniz turuna çıkan çocukların heyecanı gözlerinden okundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere, çocukların eğlencesine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Atay, " Türkiye'nin birçok ilinden çocuklar geldi. Onlar bizim misafirlerimiz. Onların bugünkü eğlencelerine ortak olmak istedik. Polis ve jandarma ablaları onlara güzel bir etkinlik hazırladı. Öğretmenlerimiz de özellikle doğu illerinden gelen çocukların iyi vakit geçirmesi için ellerinden gelenleri yapıyorlar." diye konuştu.

Akçakoca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Yıldırım da doğu ve güneydoğu illerinden gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim verdiklerini belirtti.

Etkinliğe, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.