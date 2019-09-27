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Düzceli belediyelerden Ankara'da İSKİ Zirvesi

57 dakika önce

İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasına yönelik, Baraj gölü için Tarım ve Orman Bakanlığında Melen Barajı Havzası toplantısı yapıldı.

Düzceli belediyelerden Ankara'da İSKİ Zirvesi, System.String[]

İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasına yönelik, Baraj gölü için Tarım ve Orman Bakanlığında Melen Barajı Havzası toplantısı yapıldı.


Ankara'da Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıya Akçakoca Belediye Başkan yardımcısı Yüksel Yılmaz, Fen İşleri Müdürü Yasin Efe'nin yanı sıra, Düzce il, ilçe ve belde belediyeleri başkan ve başkan yardımcıları katıldı. İSKİ Daire Başkanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda Melen Barajı Özel Hüküm Belirleme konuları ele alındı. İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK'a plan yaptırılan çevre planlamasının havza için öngörülen birçok maddenin bölge açısından olumsuz olacağını ifade eden belediye başkanları, İSKİ'nin zorunlu dayatmalarına karşı engelleme yapacaklarını söylediler.


Baraj gölüne en yakın ilçenin Cumayeri ile Akçakoca olduğunu hatırlatan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Havza için hazırlanan koruma bandı hükümlerine göre 300 metrelik yakın koruma havzası belirlenmiş. Bu hazırlanırken, baraj gölü çevresindeki köylerin ulaşım yolları hiç dikkate alınmamış. Ayrıca belediye olarak Rüzgar ve Güneş enerjisi kurulmasına ilişkin projelerimiz bulunuyor. İSKİ bunları da uygun görmüyor. Düzce belediyeleri olarak bu konularda itirazlarımızı yapacağız" dedi.


Yapılan itirazları not alan İSKİ yöneticilerinin, yeni bir durum değerlendirmesinin ardından, belediye başkanları ile gelecek ay bir araya gelerek ortaya çıkan pürüzleri giderecekleri bildirildi. - DÜZCE

Melen Barajı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
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