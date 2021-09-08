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Düzceli iş kadınları Düzce Üniversitesi'nde buluştu - Son Dakika

Düzceli iş kadınları Düzce Üniversitesi'nde buluştu

08.09.2021 20:50
Düzceli iş kadınları Düzce Üniversitesi'nde buluştu, System.String[]

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde düzenlenen Düzce'nin Hayata Dokunan İş Kadınları başlıklı panel gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde düzenlenen Düzce'nin Hayata Dokunan İş Kadınları başlıklı panel gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda ilin önde gelen iş kadınlarının bir araya geldiği programın açılış konuşmasını Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük yaptı. Küçük, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun Türk kadınının ekonomiye etkisini artırmak ve rol model olmasını sağlamak amacıyla 2007 yılında kurulduğunu ve 81 ilde 7 bin üye ile temsil edildiğini ifade etti. Kadın Girişimciler Kurulu olarak ana hedeflerinin kadının toplum içinde daha etkin konumda olmasını sağlamak şeklinde belirten Serap Küçük, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, kadınlara verdikleri değeri ve kadının rolünün daha iyi anlaşılması amacıyla programı düzenlediklerini söyleyerek her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu dile getirdi. Bu sözün klişe olmadığına dikkat çeken Şahin, kadınların; planlı, sonuç odaklı, yenilikçi ve empati yeteneklerinin onları başarıya götürdüğünü sözlerine ekledi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak en önemli görevleri kadınlara verdiklerini ve onlara destek olmaya devam edecekleri değerlendirmesinde bulundu.

İlerleyen yıllarda birçok mesleğin tarihe karışacağına ve daha fazla mesleğin ise ortaya çıkacağına işaret eden Tuncay Şahin, bu meslekleri etkin ve vasıflı kişilerin yürüteceğini söyledi. Mesleki eğitimin önemi üzerinde de duran Şahin, geleceğin; yapay zeka, tarım ve su olmak üzere bu üç kelimede gizli olduğunun altını çizerek sözlerini sonlandırdı.

Valisi Cevdet Atay ise hayatın her alanında sevgi, fedakarlık ve üretkenliği temsil eden kadınların huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu ifade etti. Sosyal dinamiğin temel kaynağı olan kadınlara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu dillendiren Cevdet Atay, Düzce'de kadınların eğitimi ve istihdamı için gerçekleştirdikleri önemli hizmetlerden de bahsederek programa emek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının sonrasında Vali Cevdet Atay tarafından Düzce'de eğitime önemli katkılar sağlayan Şükran Öney Şenkardeşler'e onur ödülü takdim edildi.

"20 bin kadın için eğitim seferberliği başlattık"

Açılış konuşmaları ve onur ödülü takdiminin ardından programın panel bölümüne geçildi. İlk panelist olan Düzce Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Kadınların Karar Alma Mekanizması" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın önemine vurgu yapan Keşir, kadın istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler paylaştı. Son olarak liseyi yarıda bırakmak zorunda kalan 20 bin kadın için eğitim seferberliği başlattıklarını söyleyen Keşir, bu konuda istikrarlı ve sürdürülebilir olmanın gerekliliğine dikkat çekti.

"Düzce Üniversitesi dünyada ilk 100 içerisinde"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kadınlar olarak farklı rollere sahip olduklarını, önyargılar, geleneksel değerler ve günlük yaşamdan kaynaklı engeller sebebiyle kadınların türlü zorluklarından geçtiğini belirtti. İki yıl önce yayımladıkları "Güçlü Kadınlar" kitabından da söz eden Rektör Çakar, kitapla kadınların içindeki potansiyeli keşfetmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi. Bazı anahtar kavramlardan da bahseden Prof. Dr. Çakar, cesaret, kararlılık ve azmin, başarılı ve güçlü olmada kadınların ihtiyaç duyacağı duygular olduğunu vurguladı. Düzce Üniversitesi'nin daha fazla gelişmesi için çaba gösterdiklerini söyleyen Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi'nin dünyada sanayi geliri kategorisinde ilk 100'de olduğunu da sözlerine ekledi.

Panelde; Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, zorluklara göğüs germe ve azimli olma konusu üzerinde dururken, Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, "Yenil Nesil Kadınlar: Rağmen Kadınlar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Kadınların başarı hikayelerinden örnekler veren Şerifoğlu, yeni nesil geleceğin güçlü kadınları ile başka bir dünyanın mümkün olacağı mesajını verdi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu arıcılık alanında kadınlara verdikleri eğitimler ile onların yaşamlarına dokunan hikayeleri paylaşırken, Çevre ve Şehircilik Müdürü Nurhan Kartal başarı hikayesinden söz etti. İl Ticaret Müdürü Çiğdem Acar, kadın kooperatifleri hakkında bilgiler aktarırken, TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ise bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, Kurul olarak gerçekleştirmeyi planladıkları hedefleri anlatırken, Düzce Belediyesi Meclis Üyesi ve Anlaş Anadolu Lastik A.Ş. Şube Müdürü Leyla Ağan görev aldığı kurumun kadınlara verdiği önemin üzerinde durdu. Son olarak Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Ülviye Dikmen ise adalet, özgürlük ve eşitlik temelinde kadınların mücadelesinden söz ederek hayata geçirdikleri Dağ Çilesi projesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen program, panelistlere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Cumhuriyet, Ticaret, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Düzceli iş kadınları Düzce Üniversitesi'nde buluştu - Son Dakika


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