Son Dakika Haberleri: Düzeltme) Bakan Varank: "Biz Yerel Seçimleri Türkiye'nin Yürüyüşünde Eşik Olarak Görüyoruz"

Düzeltme) Bakan Varank: "Biz Yerel Seçimleri Türkiye'nin Yürüyüşünde Eşik Olarak Görüyoruz"

27 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin millete hizmet yolunda yürüyüşüne devam ettiğini, yerel seçimlerinde Türkiye'nin kalkınma noktasında önemli olduğunu söyledi.

Düzeltme) Bakan Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin millete hizmet yolunda yürüyüşüne devam ettiğini, yerel seçimlerinde Türkiye'nin kalkınma noktasında önemli olduğunu söyledi.

Partisinin Onikişubat ilçesi seçim ofisinin açılışında konuşan Bakan Varank, AK Parti'nin 16 yıl boyunca 15 Temmuz, 17-25 Aralık gibi zor süreçlerden geçtiğini hatırlattı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haklı bir mücadelesine devam ettiğini vurgulayan Bakan Varank, "Biz yerel seçimleri Türkiye'nin yürüyüşünde eşik olarak görüyoruz. Biz 16 yıl boyunca Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için gayret içinde olduk. Fakat her zaman karşımızda bir kenarda bekleyen ne zaman sözüm ona bir zayıflama emaresi gördüğünde ortaya çıkıp bizim millete hizmet kervanımızı durdurmak isteyen insanlarla karşılaştık. Bizleri, 16 yıl boyunca hangi badireleri atlattığını, hangi millet düşmanlarıyla mücadele ettiğimizi siz çok iyi biliyorsunuz. Biz 17-25 Aralık hadisesinde ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde hem milletimizi, milletimizle kutlu yolda yürümek için bir gayretin içindeydik. ve burada sizin hep desteğinizi gördük. Şimdi bu seçimlerde şehirlerimizi daha da güzelleştirecek şehirlerimizi seçmeyeceğiz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızla beraber tarihimizin hak ettiği yerde bir mücadelede, siz vatandaşlarımızdan destek isteyeceğiz"

Bakan Varank konuşmasını ardından seçim bürosunun açılışını yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:56 Kaynak: İHA

AK Parti, Türkiye, Politika
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