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Düzensiz göçmen organizatörlerine operasyon 17 gözaltı - Son Dakika

Düzensiz göçmen organizatörlerine operasyon 17 gözaltı

20.01.2022 16:18

ANKARA ve Kırıkkale'de, yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlerle kişi başı 1500 dolar karşılığında batı illeri ve Avrupa'ya götürme vaadiyle anlaşan organizatörlere yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

ANKARA ve Kırıkkale'de, yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlerle kişi başı 1500 dolar karşılığında batı illeri ve Avrupa'ya götürme vaadiyle anlaşan organizatörlere yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki 6 milyon liraya da el koyuldu.

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Afganistan olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden düzensiz göçmenlerin, organizatörler aracılığıyla Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Göçmenlerin, ülkedeki çeşitli illere, bazılarının ise organizatörler aracılığıyla yurt dışına götürüldüğü tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu belirlenen 17 organizatöre yönelik Ankara ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarından ambulans şoförü, turizm firma sahibi, otogar çalışanı, taksi şoförü ve servis şoförlerinin bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

1500 DOLAR KARŞILIĞINDA ANLAŞMIŞLAR

Afganistan ve Orta Doğu ülkelerinden kaçan düzensiz göçmenlerin, yaklaşık 2 ay yürüdükten sonra organizatörler aracılığıyla İran sınırından Türkiye'ye girişlerinin sağlandığı saptandı. Organizatörlerin, düzensiz göçmenleri kişi başı 1500 dolar karşılığında batı illeri ve Avrupa'ya götürme vaadiyle anlaştıkları belirlendi. Göçmenlerin sınırdan taşınmasında 16 yolcu kapasiteli minibüslerin kullanıldığı; ancak bu araçlara kapasitesinin 2 katı göçmen bindirildiği tespit edildi. Bu yolculukta göçmenlerin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı belirlendi. Uygulama noktalarında yakalanmamak için öncü araç kullanan şüphelilerin, bu şekilde göçmenlerin önce Ankara'ya, buradan da şehirler arası otobüslerle batı illerine sevkini sağladığı saptandı. Göçmenlerin, bazen metruk bina, kömürlük ve ahır gibi yerlerde günlerce şüpheliler tarafından saklandığı da tespit edildi.

6 MİLYON LİRAYA EL KOYULDU

Şüphelilerin banka hesaplarına düzensiz göçmenler tarafından 5 ayda 6 milyon lira para yatırıldığı da belirlendi. Paralara el koyulurken, 17 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında daha önce yakalanan 350 düzensiz göçmenden 12'sinin tutuklandığı, diğerlerinin ise sınır dışı edildiği öğrenildi.

Düzensiz göçmen organizatörlerine operasyon 17 gözaltı
Düzensiz göçmen organizatörlerine operasyon 17 gözaltı
Düzensiz göçmen organizatörlerine operasyon 17 gözaltı

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Kırıkkale, Ankara, Göçmen, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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